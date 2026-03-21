自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

林予晞熱血攝影魂上身！創立「雙木林」竟被打槍 揭工作室改名真相

〔記者李紹綾／台北報導〕林予晞去年憑影集《死了一個娛樂女記者之後》第4度入圍金鐘戲后，熱愛攝影的她笑稱自己「還沒下戲」，狗仔魂依舊上身，昨（20日）出席「Xiaomi 17 Series Master Class」，與攝影師森爸展開跨界對談，更透露自己其實是標準夜型人，常在深夜出沒街頭捕捉影像，笑說：「如果有機會，我最想拍基努李維，他自帶氣場，就算什麼都不做，畫面也很有感覺！」

林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚如忍者般外出拍攝。（小米台灣提供）林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚如忍者般外出拍攝。（小米台灣提供）

林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚甚至凌晨時分外出拍攝，經常現身林森北路、中山北路、西門町，捕捉帶有賽博龐克（cyberpunk）氛圍的城市場景，像是地面清掃過後的水漬、雨夜中的光影反射、霓虹燈在街頭流動的倒影等，都成為她鏡頭下的創作靈感。被問到是否擔心被認出，她笑說：「我都挑大家回家、街上沒什麼人的時間，而且一定低調戴著口罩，很像忍者，不然創作會一直被打斷。」

林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚如忍者般外出拍攝。（小米台灣提供）林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚如忍者般外出拍攝。（小米台灣提供）

高中畢業後赴美求學，林予晞一路接觸過各式相機設備，回到台灣後，反而更偏好用手機記錄生活。她坦言：「在台灣生活步調很快，常常需要出席各種場合，尤其最近成立工作室後更忙，攝影器材如果太有負擔反而不方便。」因此，一支功能完整、隨手可拍的手機，成為她創作不可或缺的工具，可以結合生活又方便，靠一支手機就能完成拍攝，真的再好不過。

林予晞成立「雙木林攝影工作室」後忙翻，反而更偏好用手機記錄生活。（小米台灣提供）林予晞成立「雙木林攝影工作室」後忙翻，反而更偏好用手機記錄生活。（小米台灣提供）

談到新成立的工作室，林予晞笑說原本打算命名為「雙木林工作室」，感覺業務範圍可以更廣，沒想到請老師評估後，建議改為「雙木林攝影工作室」，整體格局更佳，但仍不影響她承接多元合作。她笑說：「我覺得很有趣，連工作室名稱都離不開『攝影』，好像這些年來，我在這件事上真的很執著，不放過它，也不放過我自己。」一句話道出她對影像創作的熱愛與堅持。

林予晞成立「雙木林攝影工作室」後忙翻，反而更偏好用手機記錄生活。（小米台灣提供）林予晞成立「雙木林攝影工作室」後忙翻，反而更偏好用手機記錄生活。（小米台灣提供）

林予晞經常是頒獎典禮星光大道上的紅毯「嬌」點，如果化身攝影師，最想拍的大明星是誰？她想了想：「我想拍基努李維，因為《捍衛任務（John Wick）》和《駭客任務（Matrix）》就是我愛的賽博龐克經典，我覺得可以成功演繹出這種氣氛的演員，通常會自帶一種氣場，用紅毯運鏡拍慢動作，就算他們什麼都不做，也能輕易拍出大片。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中