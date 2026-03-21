林予晞熱血攝影魂上身！創立「雙木林」竟被打槍 揭工作室改名真相

〔記者李紹綾／台北報導〕林予晞去年憑影集《死了一個娛樂女記者之後》第4度入圍金鐘戲后，熱愛攝影的她笑稱自己「還沒下戲」，狗仔魂依舊上身，昨（20日）出席「Xiaomi 17 Series Master Class」，與攝影師森爸展開跨界對談，更透露自己其實是標準夜型人，常在深夜出沒街頭捕捉影像，笑說：「如果有機會，我最想拍基努李維，他自帶氣場，就算什麼都不做，畫面也很有感覺！」

林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚如忍者般外出拍攝。（小米台灣提供）

林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚甚至凌晨時分外出拍攝，經常現身林森北路、中山北路、西門町，捕捉帶有賽博龐克（cyberpunk）氛圍的城市場景，像是地面清掃過後的水漬、雨夜中的光影反射、霓虹燈在街頭流動的倒影等，都成為她鏡頭下的創作靈感。被問到是否擔心被認出，她笑說：「我都挑大家回家、街上沒什麼人的時間，而且一定低調戴著口罩，很像忍者，不然創作會一直被打斷。」

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林予晞透露自己是標準夜型人，偏愛在夜晚如忍者般外出拍攝。（小米台灣提供）

高中畢業後赴美求學，林予晞一路接觸過各式相機設備，回到台灣後，反而更偏好用手機記錄生活。她坦言：「在台灣生活步調很快，常常需要出席各種場合，尤其最近成立工作室後更忙，攝影器材如果太有負擔反而不方便。」因此，一支功能完整、隨手可拍的手機，成為她創作不可或缺的工具，可以結合生活又方便，靠一支手機就能完成拍攝，真的再好不過。

林予晞成立「雙木林攝影工作室」後忙翻，反而更偏好用手機記錄生活。（小米台灣提供）

談到新成立的工作室，林予晞笑說原本打算命名為「雙木林工作室」，感覺業務範圍可以更廣，沒想到請老師評估後，建議改為「雙木林攝影工作室」，整體格局更佳，但仍不影響她承接多元合作。她笑說：「我覺得很有趣，連工作室名稱都離不開『攝影』，好像這些年來，我在這件事上真的很執著，不放過它，也不放過我自己。」一句話道出她對影像創作的熱愛與堅持。

林予晞成立「雙木林攝影工作室」後忙翻，反而更偏好用手機記錄生活。（小米台灣提供）

林予晞經常是頒獎典禮星光大道上的紅毯「嬌」點，如果化身攝影師，最想拍的大明星是誰？她想了想：「我想拍基努李維，因為《捍衛任務（John Wick）》和《駭客任務（Matrix）》就是我愛的賽博龐克經典，我覺得可以成功演繹出這種氣氛的演員，通常會自帶一種氣場，用紅毯運鏡拍慢動作，就算他們什麼都不做，也能輕易拍出大片。」

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