邵雨薇放餌勾引已婚男 難忘車上偷情爽感：很赤裸

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧在影集《人浮於愛》飾演精神科醫師，在伴侶簡嫚書與第三者邵雨薇之間穿梭，情感陷入膠著到逐漸失控。

楊祐寧（左）在《人浮於愛》婚內出軌邵雨薇（右）。（八大電視提供）

楊祐寧談到詮釋的「顧厚澤」角色，他在設計語氣、表情、動作時都基於冷靜、理性、掌控感的原則，但私下則是緊繃、疲憊、失控的，有些「醫者不自醫」的撕裂感。為了紓解劇中人物帶來的情緒壓力，楊祐寧下戲後，會在回家的路上，讓自己稍微安靜一下，「讓一些相對於較負面的、掙扎的、或者壓抑的情緒慢慢沉澱，讓自己回到一個歸零的狀態」。

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邵雨薇（左）在《人浮於愛》與屈中恆有感情上的牽扯。（八大電視提供）

楊祐寧劇中不論「眼神」或者「內心掙扎」的細膩表演皆引起劇迷熱烈迴響討論。他表示，從前期讀本到角色上的詮釋，和導演及其他演員們大家都是很深入探討，做的很紮實，「我們把角色的核心定位好後，到了拍戲現場也會再跟嫚書和雨薇有一些現場即興的情緒討論」，他進一步分享，在劇本與角色這部分上面，是完全信任劇本與對手演員，並且在現場演出的時候，透過對手演員還有鏡頭的詮釋，就能夠把他們比較內心的掙扎跟深層情緒表現出來。

邵雨薇（左）、楊祐寧在《人浮於愛》難掩強烈的情感慾望。（八大電視提供）

劇中與飾演佔有慾及控制慾強烈的伴侶簡嫚書對戲，楊祐寧回想兩人有一場分手戲，情緒上非常複雜，他說：「雖然好像是在分手，在中間兩個人的情緒有太多層面，不只是因為不愛了、感情結束了，中間交雜了許多過往；有愛、有恨、有不捨、有逃避，表演時要一層一層表現出不同的情緒遞進。」令他至今深刻難忘。角色顧厚澤因周曉琪（邵雨薇劇中名）的闖入，無法自拔地掉進情慾漩渦，楊祐寧解讀：「顧厚澤在范月姣（簡嫚書劇中名）得不到自由和理解，在曉琪那邊被看懂並接納，不只是一種誘惑，更像是一種救贖。」

邵雨薇疼惜《人浮於愛》角色「周曉琪」所背負的傷痛。（八大電視提供）

邵雨薇劇中投入詮釋及大膽挑戰尺度，甚至被戲迷封為「釣系美人」，對此她認為，扮演的周曉琪比較像是姜太公釣魚願者上鉤，「把餌主動擺在明顯勇敢的地方，在那裏等你上鉤。如我願意上鉤就歡迎，也帶了一點彼此都有興趣才有的不強迫」。戲裡與楊祐寧在一波波濃烈的情感流動中，讓邵雨薇印象深刻的一段情節是，「周曉琪把顧厚澤的褲子丟在車外，我很喜歡那場戲裡那種兩個人很純粹的快樂，兩個人的狀態都很赤裸，很純真的快樂，那些一直背負的創傷，好像就在那一刻完全卸下來了」。

楊祐寧（右）在《人浮於愛》婚內出軌邵雨薇（左）。（八大電視提供）

楊祐寧（左）在《人浮於愛》於伴侶簡嫚書（右）與第三者邵雨薇之間穿梭，情感陷入膠著到逐漸失控。（八大電視提供）

楊祐寧在《人浮於愛》從眼神到內心掙扎，細膩的表演引起劇迷迴響。（八大電視提供）

「周曉琪」這個角色讓邵雨薇收穫很大，不僅是合作的劇組團隊，她說：「很疼惜角色背負的傷痛或者是那種對於感情很純真的渴望，是我很想要挑戰的角色。」《人浮於愛》22日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

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