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娛樂 電視

樂天女孩曝「暗黑試鏡」疑遭偷拍！琳妲接外拍反被帶去酒店

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩官方YouTube頻道近期回歸，推出全新企劃《女孩香談室》，這集找來琳妲、崔荷潾與Mika大聊「職場奇葩大集合」，意外揭開演藝圈新人曾遇過的真實情境。

崔荷潾（左起）、琳妲、Mika分享試鏡經驗。（樂天桃猿提供）崔荷潾（左起）、琳妲、Mika分享試鏡經驗。（樂天桃猿提供）

琳妲先拋出問題：「有沒有在試鏡的時候，遇到性騷擾的狀況？」崔荷潾分享，曾遇過一個以前的Casting，對方是專門發案子給大家的，聽說他帶去拍照的地方，更衣室疑似裝有攝影機，讓她當下只在心裡想著「完蛋了」。琳妲則提醒，「我覺得女生真的還是要特別小心，一定要找朋友一起去面試會比較好。」

崔荷潾（左起）、琳妲、Mika。（樂天桃猿提供）崔荷潾（左起）、琳妲、Mika。（樂天桃猿提供）

琳妲也分享自己剛高中畢業時的驚險經歷，她回憶，當時在西門町遇到經紀公司邀約，對方開價一小時1500元外拍，讓當時還是學生的她覺得「1500很多，想說去看看。」沒想到對方先帶她去妝髮後，竟然直接把她帶到酒店，讓她回想起來仍覺得驚訝。

聽到這段故事時，崔荷潾忍不住大喊：「哇！！！」Mika則在旁補充：「他們會先包裝成你是想要做外拍模特兒。」琳妲也以學姊身分提醒，如果學生想進入這個行業或參加試鏡，一定要找大人或朋友陪同，才會比較安全。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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