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娛樂 電視

大咖韓星迷上台灣油蔥！金荷娜最愛客家湯圓喊想打包

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、肌肉山山帶領韓星金荷娜、南優鉉、李濬榮拍攝《細細山路私密達》，日前彭小刀、金荷娜、南優鉉與肌肉山山接受LINE TV專訪，沒想到缺席的李濬榮竟變討論焦點，而大家更一致認同客家料理的靈魂「油蔥」是MVP，好吃到想打包回家。

金荷娜（左起）、南優鉉、李濬榮、肌肉山山、彭小刀組成五人「細細山路小隊」。（客家電視台提供）金荷娜（左起）、南優鉉、李濬榮、肌肉山山、彭小刀組成五人「細細山路小隊」。（客家電視台提供）

「細細山路小隊」經過10天的朝夕相處感情倍增，成員們更開啟爆料模式，訪問期間笑聲不斷。當被問到誰最在意鏡頭形象，金荷娜毫不猶豫地指向自己，引來全場大笑，彭小刀也笑問：「她比自己嗎？」接著替金荷娜緩頰：「女明星啊，很合理！」不過面對高強度的任務，連在意鏡頭形象的金荷娜都難抵體力的極限挑戰。彭小刀忍不住在訪問中模仿她累到恍神的臉，笑說：「她有天錄完影累到說不出話，我還走去問她『妳還好嗎？』」南優鉉也笑著補充：「她晚餐時間真的一句話都沒有說。」

金荷娜喜歡客家湯圓。（客家電視台提供）金荷娜喜歡客家湯圓。（客家電視台提供）

當被問到如果在山上求生一個月，最不想跟誰在一起時，現場四人異口同聲點名：「榮榮（李濬榮）！」彭小刀直呼：「榮榮很調皮啊，會一直捉弄大家！」南優鉉餘悸猶存表示：「他會抓著蟲子走過來放在這裏（肩膀），也會捉弄姐姐（金荷娜）。」他哀怨補充：「我真的很討厭蟲子，榮榮可能覺得蟲子很可愛吧⋯⋯」

至於誰學客家話最快，大家一致認為是肌肉山山，彭小刀：「一開始是山山學最快，但是後面是榮榮跟優優（南優鉉），最後則是金荷娜學最快，所以是分階段。」 而談到誰是廚藝黑洞，彭小刀立刻舉手自首，金荷娜則暖心鼓勵：「哪有，明明做得很好！」沒想到一旁的南優鉉竟偷偷選了金荷娜，笑說：「其實我忘了姐姐做了什麼料理。」金荷娜馬上反擊：「有五花肉啊！」南優鉉笑嗆：「那個不能算料理吧，五花肉只是烤而已！」金荷娜不甘心回：「我很用心在烤耶！」和事佬彭小刀最後站出來說：「都有好吃和不好吃的地方啦！」

在這次的山路之旅中，大家一致認為最想讓大家打包回家的美食，是客家料理靈魂「油蔥」，肌肉山山直呼：「那是我們四個韓國人都很喜歡的！」南優鉉也對當地的「粄條」印象深刻，而金荷娜則鍾情客家湯圓，笑曝：「我忍不住吃了好多，真的好好吃！」肌肉山山透露，小刀之後還送每人一罐油蔥，十分暖心。

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