顏值強到炸裂！18歲女偶像回眸「狂吸800萬人」美貌獲讚神選之子

18歲日本女偶像大野愛實近日一段回眸畫面吸引超過800萬人朝聖。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕18歲日本女偶像大野愛實（大野愛実）近日因一段回眸畫面在網路爆紅，短短不到5秒影片就吸引超過800萬人朝聖，顏值與氣質被網友狂讚「強到太犯規」，甚至有人直呼她是「神選之子」，討論度迅速在台日社群延燒。

日本偶像團體「日向坂46」五期生成員大野愛實，近日因一段節目畫面在社群平台X瘋傳，有日本網友分享她初次登上節目的片段，並形容她是「顏值強到太犯規的初鰹（新人）！」畫面中，她僅僅回眸一笑，不到5秒的瞬間就讓網友驚艷不已，該貼文迅速衝破800萬次瀏覽，留言區更湧入大批網友表示，「看了就走不出去。」甚至有人將她與日向坂46過去的顏值代表小坂菜緒相比，認為她有實力接班成為團體新的門面。

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相關話題也傳到台灣，在Threads掀起熱議，許多網友紛紛好奇詢問「大野愛實到底是誰」。事實上，18歲的大野愛實去年3月以日向坂46五期生身分出道，能歌善舞、台風穩健出道不到1年就登上多本時尚與寫真雜誌封面，今年春天也參演NHK電視劇《ラジオスター》（Radio Star），被定位為團體未來C位人選。

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