自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏值強到炸裂！18歲女偶像回眸「狂吸800萬人」美貌獲讚神選之子

18歲日本女偶像大野愛實近日一段回眸畫面吸引超過800萬人朝聖。（翻攝自IG）18歲日本女偶像大野愛實近日一段回眸畫面吸引超過800萬人朝聖。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕18歲日本女偶像大野愛實（大野愛実）近日因一段回眸畫面在網路爆紅，短短不到5秒影片就吸引超過800萬人朝聖，顏值與氣質被網友狂讚「強到太犯規」，甚至有人直呼她是「神選之子」，討論度迅速在台日社群延燒。

日本偶像團體「日向坂46」五期生成員大野愛實，近日因一段節目畫面在社群平台X瘋傳，有日本網友分享她初次登上節目的片段，並形容她是「顏值強到太犯規的初鰹（新人）！」畫面中，她僅僅回眸一笑，不到5秒的瞬間就讓網友驚艷不已，該貼文迅速衝破800萬次瀏覽，留言區更湧入大批網友表示，「看了就走不出去。」甚至有人將她與日向坂46過去的顏值代表小坂菜緒相比，認為她有實力接班成為團體新的門面。

相關話題也傳到台灣，在Threads掀起熱議，許多網友紛紛好奇詢問「大野愛實到底是誰」。事實上，18歲的大野愛實去年3月以日向坂46五期生身分出道，能歌善舞、台風穩健出道不到1年就登上多本時尚與寫真雜誌封面，今年春天也參演NHK電視劇《ラジオスター》（Radio Star），被定位為團體未來C位人選。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中