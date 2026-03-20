玉兔奔四「最美慶生照」曝光！育兒奇招靠「原味內衣」成功哄睡

〔娛樂頻道／綜合報導〕自「黑澀會美眉」出身的「玉兔」鄭如吟昨（19日）開心跨過40歲門檻，正式升格為二寶媽的她，與導演老公 Howard 步入婚姻第4 年，育有長子「姆姆」與去年 11 月剛報到的愛女「彌彌」。目前將重心全放在育兒身上的她，平時也常在社群平台抒發帶娃壓力、分享育兒經驗或招式。

她昨IG曬出一張穿著純白公主風洋裝、頭戴「Happy Birthday」髮箍的慶生圖，但場景並非在華麗的餐廳或浪漫的度假勝地，而是在自家床上，只見一手捧著蛋糕對鏡頭露出甜笑，另一手則溫柔地抱著女兒「彌彌」，拉下半邊衣領哺乳，神情既優雅又充滿母性光輝。

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配文感性寫下：「奔向 40 歲的路上，我還在餵奶。」短短一句話，道盡母親以兒女為優先考量的心境，許多網友紛紛到留言區打氣：「這是最美的慶生照」、「辛苦了，最強二寶媽！」、「保持的太好了吧」。

玉兔也不忘分享自己親測的網傳「育兒奇招」，為了避免女兒因媽媽離開而驚醒，她在成功哄睡後，隨手將一件帶有自己味道的胸罩放在女兒身旁，當作「替代安撫物」。

沒想到這招「原味驚喜」竟然大獲全勝，讓她順利脫身去忙別的事。這項實測結果讓玉兔驚喜萬分，也讓不少深受「高需求寶寶」所苦的媽媽們直呼：「這招真的要筆記起來！」

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