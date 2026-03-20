自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玉兔奔四「最美慶生照」曝光！育兒奇招靠「原味內衣」成功哄睡

〔娛樂頻道／綜合報導〕自「黑澀會美眉」出身的「玉兔」鄭如吟昨（19日）開心跨過40歲門檻，正式升格為二寶媽的她，與導演老公 Howard 步入婚姻第4 年，育有長子「姆姆」與去年 11 月剛報到的愛女「彌彌」。目前將重心全放在育兒身上的她，平時也常在社群平台抒發帶娃壓力、分享育兒經驗或招式。

她昨IG曬出一張穿著純白公主風洋裝、頭戴「Happy Birthday」髮箍的慶生圖，但場景並非在華麗的餐廳或浪漫的度假勝地，而是在自家床上，只見一手捧著蛋糕對鏡頭露出甜笑，另一手則溫柔地抱著女兒「彌彌」，拉下半邊衣領哺乳，神情既優雅又充滿母性光輝。

配文感性寫下：「奔向 40 歲的路上，我還在餵奶。」短短一句話，道盡母親以兒女為優先考量的心境，許多網友紛紛到留言區打氣：「這是最美的慶生照」、「辛苦了，最強二寶媽！」、「保持的太好了吧」。

玉兔也不忘分享自己親測的網傳「育兒奇招」，為了避免女兒因媽媽離開而驚醒，她在成功哄睡後，隨手將一件帶有自己味道的胸罩放在女兒身旁，當作「替代安撫物」。

沒想到這招「原味驚喜」竟然大獲全勝，讓她順利脫身去忙別的事。這項實測結果讓玉兔驚喜萬分，也讓不少深受「高需求寶寶」所苦的媽媽們直呼：「這招真的要筆記起來！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中