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娛樂 日韓

打「阿里郎」卻一堆英文？ BTS新歌韓網開嗆

韓國天團「BTS」防彈少年團睽違4年推出第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》。（翻攝自X）韓國天團「BTS」防彈少年團睽違4年推出第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團睽違4年推出第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》，今（20）日正式發行，明日還會在首爾光化門廣場舉辦免費大型演唱會，韓國警方預估恐湧入26萬人潮。主打歌《SWIM》上線後，意外掀起韓網熱議，讓網友失望的點竟然是「英文太多」。

BTS新專輯名稱即是大眾耳熟能詳的韓國代表傳統民謠《阿里郎》，許多韓國網友都期待此次的作品將能把韓國文化推往國際社會，然而《SWIM》公開後，大量出現英文歌詞，網友質疑：跟阿里郎的關聯在哪裡？

BTS新專輯名稱是韓國代表傳統民謠《阿里郎》，被質疑英文歌詞太多。（翻攝自X）BTS新專輯名稱是韓國代表傳統民謠《阿里郎》，被質疑英文歌詞太多。（翻攝自X）

許多韓國網友以為作品會結合韓國文化元素，也會以韓文為主軸，但《SWIM》幾乎整首歌都是英文歌詞，紛紛留言表示「阿里郎的意義在哪」、「完全沒有韓國感」。

明日BTS將在象徵韓國歷史與文化意義的光化門廣場舉行演唱會，某些網友吐嘈，「在這種地方唱全英文歌很違和」、「專輯概念與實際內容落差太大」、「阿里郎被消費了」。

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