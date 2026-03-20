國光女神針眼惡化！Lala罹患「蜂窩組織炎」 痛苦喊不要輕忽

國光女神「Lala」蘇心甯針眼惡化成眼瞼蜂窩組織炎。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國光女神「Lala」蘇心甯近日透露，自己長了俗稱針眼的「麥粒腫」，原本以為只是小問題，沒想到病況持續惡化，最後竟演變成眼瞼蜂窩組織炎，她坦言痛到完全睡不著，且左臉發燙像快發燒直喊「真的好痛苦」，也提醒大家千萬不要輕忽小小的針眼。

「國光女神」Lala蘇心甯昨（19日）透過IG分享最近眼睛長了麥粒腫，一察覺不適便立刻前往眼科就醫，沒想到跑了幾家診所後症狀不僅未改善，反而越來越嚴重，腫脹伴隨著疼痛不適感，再加上左半邊臉頰開始發燙，讓她難以入眠坦言相當難受。

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為了緩解病況，Lala在醫師建議下接受清創治療，以針處理傷口並擠壓膿包時痛到大哭大叫，她事後尷尬表示自己的聲音，可能大到讓候診區的人誤以為有人在生產，還不停向醫護人員道歉，「不好意思，我不知道這麼痛，我剛有點失控有嚇到你們嗎？」所幸醫護人員安撫她表示，「沒關係，我們看多了」。

不過情況並未因此好轉，Lala再度就醫檢查後發現，原本的麥粒腫已惡化為眼瞼蜂窩組織炎，透過她分享照片可見眼白布滿血絲、眼睛腫脹明顯，嚴重到讓她崩潰直呼，「這次真的好痛苦...」不忘提醒粉絲千萬別輕忽針眼等小症狀，以免病情惡化。

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