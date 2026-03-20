自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

國光女神針眼惡化！Lala罹患「蜂窩組織炎」 痛苦喊不要輕忽

國光女神「Lala」蘇心甯針眼惡化成眼瞼蜂窩組織炎。（組合照，翻攝自IG）國光女神「Lala」蘇心甯針眼惡化成眼瞼蜂窩組織炎。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國光女神「Lala」蘇心甯近日透露，自己長了俗稱針眼的「麥粒腫」，原本以為只是小問題，沒想到病況持續惡化，最後竟演變成眼瞼蜂窩組織炎，她坦言痛到完全睡不著，且左臉發燙像快發燒直喊「真的好痛苦」，也提醒大家千萬不要輕忽小小的針眼。

「國光女神」Lala蘇心甯昨（19日）透過IG分享最近眼睛長了麥粒腫，一察覺不適便立刻前往眼科就醫，沒想到跑了幾家診所後症狀不僅未改善，反而越來越嚴重，腫脹伴隨著疼痛不適感，再加上左半邊臉頰開始發燙，讓她難以入眠坦言相當難受。

為了緩解病況，Lala在醫師建議下接受清創治療，以針處理傷口並擠壓膿包時痛到大哭大叫，她事後尷尬表示自己的聲音，可能大到讓候診區的人誤以為有人在生產，還不停向醫護人員道歉，「不好意思，我不知道這麼痛，我剛有點失控有嚇到你們嗎？」所幸醫護人員安撫她表示，「沒關係，我們看多了」。

不過情況並未因此好轉，Lala再度就醫檢查後發現，原本的麥粒腫已惡化為眼瞼蜂窩組織炎，透過她分享照片可見眼白布滿血絲、眼睛腫脹明顯，嚴重到讓她崩潰直呼，「這次真的好痛苦...」不忘提醒粉絲千萬別輕忽針眼等小症狀，以免病情惡化。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中