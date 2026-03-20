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娛樂 日韓

韓星罹癌三度復發！切除大腿、側腹崩潰：為何要努力活著

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓男星金英浩最近上節目分享罹癌艱辛，不但復發了3次，切大腿、腹部等身體部位，讓他數度崩潰。

金英浩罹癌復發三次。（翻攝自요즘 뭐해YouTube）金英浩罹癌復發三次。（翻攝自요즘 뭐해YouTube）

現年59歲的性格男星金英浩曾經演出過韓劇《奇皇后》、電影《綠夜》（Green Night）等作品。根據《體育朝鮮》報導，最近他上YouTube分享罹患肉瘤癌（육종암）的痛苦生活，他表示自己長期有運動習慣，肌肉發達、體脂也很低，結果卻罹患了肉瘤癌，且三度復發，依序切除了大腿肌肉、大腿內側以及側腹部。

漫長的化療、放射線治療讓金英浩苦不堪言，本來希望能夠恢復體力，每天試著跑步20分鐘，結果反而隔天早上一起床，發現臉部皮膚都裂開了，因為化療會失去免疫力，最後他連運動都不敢了。

動刀完又復發，這樣不斷循環讓金英浩很是生氣，有一次他在動手術時選擇局部麻醉，因為他想要親眼看看究竟是「誰」在他身體搞鬼，「但是真的太痛了，這個手術沒辦法局部麻醉，腫瘤都黏在一起拔不下來，我看著那個，但手術的過程中真的太痛了，一邊大爆汗，最後終於看到了，腫瘤真的是很噁心。」

金英浩上節目分享罹癌心情，透露以為自己就要死了，心想為什麼要如此努力活著。（翻攝自요즘 뭐해YouTube）金英浩上節目分享罹癌心情，透露以為自己就要死了，心想為什麼要如此努力活著。（翻攝自요즘 뭐해YouTube）

他坦言當初得知罹癌，「我一想到自己要死了，就覺得我為什麼要那麼認真活著？我覺得很生氣、煩躁，接著又哭了起來，覺得好空虛。」不過唯一欣慰的是，金英浩的小女兒因為父親罹癌，主修生物科技的她開始研究起癌症，努力研發新藥，希望能幫助需要幫助的人。

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