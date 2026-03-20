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撕破臉滿一年！Andy再爆「一毛都沒拿到」怒轟沒誠意

YouTuber家寧（左）與Andy老師財務糾紛已經糾纏了一年。（翻攝自YouTube）YouTuber家寧（左）與Andy老師財務糾紛已經糾纏了一年。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前情侶檔YouTuber家寧與Andy老師分手後，因帳務與頻道收益問題，雙方多次隔空交鋒。從去年3月拍片控訴至今已滿一年。今（20）日，Andy老師再度發布影片說明最新進度，直言至今仍未看到對方誠意，甚至「一毛錢都沒拿到」，再度引發外界關注。

Andy老師表示，這一年來雙方已進行兩次調解，但進展幾乎為零。他無奈表示：「我完全沒有看到對方的誠意」，並指出調解過程只是必要的法律程序。Andy也透露，下個月將進行第三次調解，若仍無法達成共識，將進入後續法律程序。

Andy老師再度發布影片說明最新進度，直言至今仍未看到對方誠意，甚至「一毛錢都沒拿到」。（翻攝自YouTube）Andy老師再度發布影片說明最新進度，直言至今仍未看到對方誠意，甚至「一毛錢都沒拿到」。（翻攝自YouTube）

他進一步指出，整起官司可能還需再拖上一至兩年。而外界最關心的金錢問題，Andy強調自己至今未拿到任何款項，並再次重申頻道為雙方共同經營，理想情況應為合理分配，他感嘆：「一人一半很合理吧。」

值得一提的是，Andy也首度透露當初拍攝爆料影片的原因。他表示，原本並無打算公開，但在「貴人」提醒下才改變想法。對方認為Andy「沒有病識感」，未意識到事情的嚴重性，才讓他決定站出來一次說清楚。

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