楊烈抖出許不了抱病硬撐秘辛 福地開唱蔡其昌張溫鷹都來了

楊烈重返福地台中開唱。（印太戰略智庫提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金鐘歌王楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會第二站，今晚移師台中中山堂登場。對楊烈來說，台中在他心中有著無可取代的地位，提及年輕時經常到台中參與歌廳秀、累積舞台經驗，這座城市特有的熱情深深影響著他。

楊烈笑說，台中人真的非常「阿莎力」且講義氣，當年在歌壇打拼，不少台中的企業主看中他的潛力，二話不說就掏腰包支持他出唱片。時隔多年重返這片「福地」，楊烈坦言能把歌聲再次獻給台中的鄉親，是他最大的榮耀與感謝。

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楊烈獻唱多首經典歌曲。（印太戰略智庫提供）

演唱會上，楊烈大方分享秀場時代的點滴，最令人印象深刻的是25年前，在台中「聯美歌廳」作秀的往事，當年曾與「喜劇天王」許不了在同台演出，他在後台目睹許不了身體狀態不佳，工作人員甚至一度猶豫是否要取消演出。即便如此，許不了仍敬業地站上舞台，把歡樂帶給觀眾。楊烈感嘆，這就是那個年代藝人對舞台的執著與無奈，而這份精神也一直支撐著他走到今天。

楊烈在台中開唱，吸引破千歌迷到場力挺。（印太戰略智庫提供）

今晚現場1500個座位座無虛席，觀眾的掌聲與大合唱聲此起彼落，氣氛熱鬧。演唱會吸引了許多政商名流到場支持，包括前國防部長蔡明憲、前台中縣長廖永來擔任嘉賓；前台中市長張溫鷹、寶島聯播網董事長賴靜嫻、立委何欣純與蔡其昌等也現身入座，與歌迷一同沉浸在音樂中。

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