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連內褲都脫了！放妻女在家「韓流天王」Rain澳洲玩瘋

連內褲都脫了！放妻女在家「韓流天王」Rain澳洲玩瘋

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王Rain近期帶著全新旅遊實境節目《Crazy Tour》回歸螢光幕，並與好友金武烈、李昇勳一同到網路節目《Salon Drip 2》作客。

提到澳洲錄影趣事，3人聊起「野外當眾脫衣」的尷尬經驗，Rain表示，當時他們剛結束水下拍攝工作，全身濕濕黏黏非常不舒服，由於現場完全沒有架設更衣設施，於是決定「躲在草叢後換衣服」。

Rain（左）一向不吝放送好身材。（翻攝自IG、本報資料照） Rain（左）一向不吝放送好身材。（翻攝自IG、本報資料照）

但想到公園就緊鄰住宅區，當隊友金武烈、李昇勳還在猶豫尷尬時，Rain為了爭取拍攝時間，二話不說直接「原地開脫」，節目上金武烈小露羞赧笑容，讓Rain馬上反應過來，直問「你沒脫嗎？」接著更語出驚人地自爆：「我當時全都脫了……連內褲都脫了！」

Rain（中）上節目宣傳自己的旅遊實境節目《Crazy Tour》。 （翻攝自IG）Rain（中）上節目宣傳自己的旅遊實境節目《Crazy Tour》。 （翻攝自IG）

這部主打「高刺激體驗」的實境節目，讓一向優雅自律的Rain不僅解鎖「野外脫光光」，也打破平常嚴格的身材管理紀律，平時下午 4、5 點後就禁食的他，因為錄影挑戰澳洲極限運動，體力消耗太大，到了晚上10 點竟然主動問大家：「要煮拉麵嗎？」還被拍到因為太餓，而獨自坐在客廳嗑掉整袋堅果的畫面，不過，飲料搭配的是零卡可樂，天王果然還是不敢太放緃啦！

自律男神Rain形象大崩壞，深夜開吃。（翻攝自IG）自律男神Rain形象大崩壞，深夜開吃。（翻攝自IG）

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