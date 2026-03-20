雙出軌風波未完？RYU突聯手TOMMY發聲 網全看傻

日馬網紅夫妻RYU（右）、YUMA（中）婚姻關係內發生「雙出軌事件」。圖左的TOMMY是和YUMA出軌的男主角。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日馬網紅夫妻RYU、YUMA原本共同經營YouTube頻道，且躋身百萬YouTuber，2024年底既然更荒唐鬧出「雙出軌」風波，RYU、YUMA也於2025年1月宣布離婚。兩人離婚後，爆出女方出軌的第三者是同為YouTuber的TOMMY，外界看得傻眼。

還原過程，日馬網紅夫妻檔RYU與YUMA經營的YouTube頻道「Ryuuu TV」爆出「雙出軌」風波，根據先前的聲明，RYU解釋一開始是發現YUMA出軌，雙方攤牌後，RYU感到內疚，認為是自己無法給妻子刺激，後來在朋友的介紹下，認識了中國秦姓女畫家，雙方在仍有婚姻關係、「默許」的狀況下「雙出軌」，後來Ryu跟Yuma一起拍片對外聲明決定離婚。

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RYU（右）離婚後一度與中國秦姓女畫家交往。（翻攝自IG）

兩人離婚後，RYU和中國秦姓女畫家交往，但現在也疑似分手；YUMA單飛經營個人內容，但流量大不如前；TOMMY仍正常活動，但刻意避談此事。

今（20）RYU和TOMMY發布共同聲明，指「因為私事而引起的風波，我們雙方經過充分溝通，好好坦誠彼此的想法及感受，也已經取得對彼此的理解；我們誠心祝福對方，未來一切順遂。」更曝光「這段時間接下來，我們會回到各自的生活與工作步調繼續努力，也誠懇期盼外界能給予雙方空間，讓事情沉澱落幕」，並約定今後雙方都不會再提起此事，希望讓事件畫下句點。事實上，他們不發聲明，大眾也早已漸忘此事，兩人為何選在此時發表共同聲明，外界也不明白。

RYU和TOMMY發布共同聲明。（翻攝自IG）

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