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娛樂 最新消息

子瑜首登臺北大巨蛋 台粉湧入力挺喊：歡迎回家

TWICE演出前，粉絲開始齊聚大巨蛋。（記者王文麟攝）TWICE演出前，粉絲開始齊聚大巨蛋。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓女團TWICE繼高雄場之後，今天（20日）起在臺北大巨蛋連唱三天，只可惜成員多賢因病無法出席，粉絲難免有些遺憾。

TWICE粉絲拿著手燈與成員應援柱合影。（記者王文麟攝）TWICE粉絲拿著手燈與成員應援柱合影。（記者王文麟攝）

TWICE粉絲在大巨蛋現場排隊。（記者王文麟攝）TWICE粉絲在大巨蛋現場排隊。（記者王文麟攝）

TWICE多賢的柱子吸引不少粉絲排隊合影。（記者王文麟攝）TWICE多賢的柱子吸引不少粉絲排隊合影。（記者王文麟攝）

此次TWICE的「＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI」，主辦單位與台北市推出城市行銷企劃，在台北市各處都藏有TWICE的相關地標，提供粉絲打卡拍照。今天一大早，粉絲也早早齊聚大巨蛋，因為現場貼滿了TWICE成員們的照片，每一根柱子都排著長長的人龍，粉絲把握機會跟多賢的柱子合影，宛如她人也在現場一樣。

刑事警察局也出現TWICE子瑜。（記者王文麟攝）刑事警察局也出現TWICE子瑜。（記者王文麟攝）

TWICE粉絲一大早就齊聚大巨蛋。（記者王文麟攝）TWICE粉絲一大早就齊聚大巨蛋。（記者王文麟攝）

台灣女兒子瑜首次登上臺北大巨蛋演出，周邊應援當然不能少，捷運站的燈箱寫著「周子瑜演出順利」，就連刑事警察局附近的廣告都顯示「子想瑜你一起到永遠」，力挺子瑜到底。現場粉絲受訪時也大喊「子瑜歡迎回家」，氛圍十分熱烈。

TWICE粉絲在捷運站準備子瑜的應援。（記者王文麟攝）TWICE粉絲在捷運站準備子瑜的應援。（記者王文麟攝）

子瑜稍早在演唱會中以台語跟大家打招呼：「今天我們要都歡歡喜喜喔！」她表示，真的非常期待、等待這一天非常久了，非常開心能夠到台北與粉絲相遇，非常期待這三天從ONCE（粉絲名）身上獲得滿滿的能量。她今天也終於帶來粉絲期待已久的solo曲《Run Away》，讓現場ONCE都相當感動。

TWICE子瑜大跳《Run away》，讓粉絲超感動。（讀者提供）TWICE子瑜大跳《Run away》，讓粉絲超感動。（讀者提供）

TWICE子瑜用台語打招呼。（讀者提供）TWICE子瑜用台語打招呼。（讀者提供）

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