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娛樂 最新消息

港圈「最惡古惑仔」揭冰封30年真相！ 昔「踩關公像」撇厄運纏身說

張耀揚的古惑仔既邪氣又惡到骨子裡，獲封「反派專業戶」。（翻攝自《古惑仔》劇照、https://www.am730.com.hk） 張耀揚的古惑仔既邪氣又惡到骨子裡，獲封「反派專業戶」。（翻攝自《古惑仔》劇照、https://www.am730.com.hk）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從「極惡反派」到「澳門商賈」，張耀揚消失螢光幕18 年，定居澳門從事博奕相關生意，昨（19日）他因出席活動被媒體拍到一頭白頭的模樣，身材依然健碩挺拔，若不看白髮，很難想像他已經62歲。

經常在電影中完美消化「邪氣」惡人角色的張耀揚，1996年憑電影《古惑仔3之隻手遮天》中「東星烏鴉」一角再次翻紅，戲裡「一腳踩碎關公神像」的經典場面，更讓他成為「反派專業戶」，也讓這一幕成為影迷津津樂道的反派名場面之一。

不過，也因為「腳踩關公」此一大不敬的行為，多年來影壇和八卦圈一直盛傳張耀揚在拍完這場戲後，自此心神不寧，關於「靈異」和「贖罪」等撞邪傳聞，從未停歇，再加上後來他因涉嫌使用及持有大麻而遭中國和香港演藝圈冰封，更被直指與觸狍關二爺禁忌有關，不過他昨天全部一一澄清。

張耀揚解釋，身為演員必須服從導演安排，當時雖有那麼一瞬間猶豫了一下，但仍選擇專業完成拍攝，現場也沒要求加發「紅包」；至於吃素，他表示自己確實已茹素7年，但動機是為了身體健康，與銀幕行為或大麻事件無關。

被問是否會復出拍戲？他坦言，目前生活穩定，主要從事博奕與股票投資，對拍戲抱持「不強求但也不排除」的態度，但若有合適劇本能為影壇貢獻，他也不會拒絕。

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