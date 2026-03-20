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曾馨瑩人脈炸裂！高爾夫球友全是大咖 「重量級歌手」竟現身陪練

曾馨瑩（左二）的高爾夫球友驚見「重量級歌手」現身陪練。（翻攝自IG）曾馨瑩（左二）的高爾夫球友驚見「重量級歌手」現身陪練。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘愛妻、51歲曾馨瑩至今熱愛運動、保養得宜，近日與好友相約打高爾夫球，球友陣容不僅十分豪華，更是各個來頭不小，當中還驚見1位「重量級男歌手」現身陪練，合照曝光後立刻掀起網友們熱議。

曾馨瑩（左二）上月與陳怡蓉（右二）和球后曾雅妮（右）一同揮桿。（翻攝自IG）曾馨瑩（左二）上月與陳怡蓉（右二）和球后曾雅妮（右）一同揮桿。（翻攝自IG）

舞蹈老師出身的曾馨瑩2008年與郭台銘結婚育有2女1子，一對愛女繼承了她的舞蹈天賦，家庭生活備受關注，她18日透過IG轉發一場高爾夫球聚會畫面，球友陣容除了她與網紅Joanne之外，還有歌手周興哲，以及中華高協國家代表隊總教練張傑明；Joanne以「超棒的天氣＋有默契的球友＋10分困難的果嶺。」為當天的狀態以及氛圍下了註解，曾馨瑩則開心回應「Good game！」

曾馨瑩（左二）、郭台銘（右二）時常與賈永婕（右）、賈永婕老公王兆杰一起打小白球，兩家人擁有深厚交情。（翻攝自臉書）曾馨瑩（左二）、郭台銘（右二）時常與賈永婕（右）、賈永婕老公王兆杰一起打小白球，兩家人擁有深厚交情。（翻攝自臉書）

畫面中，曾馨瑩身穿粉紅色上衣搭配黑色短裙，腳踩白色球鞋並戴上白手套，整體打扮相當陽光亮眼，不過頭上戴的白色帽子卻意外引發討論，原來該單品是來自韓國的高爾夫品牌ANEW GOLF，官方售價為3,080元，價格對於她貴婦的身份來說相對親民。

周興哲（左起）、曾馨瑩、Joanne、張傑明坐在高爾夫球車上自拍。（翻攝自IG）周興哲（左起）、曾馨瑩、Joanne、張傑明坐在高爾夫球車上自拍。（翻攝自IG）

事實上，曾馨瑩過去的高爾夫球友陣容也相當強大，除了此次同場的周興哲與張傑明，她也時常攜手郭台銘與台北101董事長賈永婕夫婦一起打小白球，更曾與前世界球后曾雅妮及女星陳怡蓉一同揮桿，陳怡蓉當時還幽默表示「曾老師vs曾老師vs Me」，豪華陣容也讓外界見識到她的廣闊人脈。

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