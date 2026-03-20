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娛樂 電視

被逼飆高音！康康虧許志豪「快唱到疝氣」錄影內幕曝

康康（右）與許志豪。（中視提供）康康（右）與許志豪。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕康康《綜藝一級棒》最新一集再度邀來沈文程助陣，一開場就連飆兩首經典金曲《More Than I Can Say》、《噢！卡露》，而且全程堅持原Key開唱，從出道唱到現在依舊不降Key，渾厚又嘹亮的嗓音一出，立刻讓全場聽得如癡如醉，也再次見識到雙金歌王的硬底子實力。

沈文程原Key開唱實力驚人。（中視提供）沈文程原Key開唱實力驚人。（中視提供）

這回沈文程也和許志豪合唱《明日又天涯》，由於歌曲Key實在太高，連康康都忍不住先替許志豪捏把冷汗，笑說很怕他唱到「疝氣」。沒想到許志豪在彩排時，原本還想私下跟沈文程商量要降Key，結果話才剛起頭，樂隊老師都還沒來得及通知，沈文程竟直接霸氣一句「升半Key」，讓許志豪當場傻住，想挽回都來不及，只能硬著頭皮上場。

見他壓力爆棚，康康立刻在旁邊出主意，笑喊乾脆「低八度唱就好了」。談到這次高音挑戰，許志豪坦言壓力真的不小，直呼：「沈老師要升Key，我很抗拒，原Key都已經那樣高了，還要再升半Key。」

沈文程（左）、朱海君。（中視提供）沈文程（左）、朱海君。（中視提供）

不過沈文程也在一旁鼓勵他要勇敢嘗試，認為很多事情沒有去試，永遠不會知道結果如何。最後許志豪真的拚上高音，表現也讓康康聽得相當感動，忍不住驚呼：「怎麼可能高音衝那樣高！」對他的表現相當驚豔。

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