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娛樂 最新消息

忘了寇乃馨在場！黃國倫獲頒傑出校友「致詞提前任」

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫今（20）日獲頒國立陽明交通大學傑出校友，他今返校領獎，被問及，求學時期最難忘的地方，他說：「光復校區的八舍，那是大一入學的宿舍，是大學生活的開始，充滿了歡笑荒唐與回憶，還有就是竹軒，因為常常要去站崗，接送當年的女友。」

黃國倫（右）獲頒國立陽明交通大學傑出校友。（寇乃馨提供）黃國倫（右）獲頒國立陽明交通大學傑出校友。（寇乃馨提供）

黃國倫上台致詞時首先感謝母校給他第二次機會，他說：「如果今天頒的是傑出在校學生，我大概完全沒有機會。因為當年我在校念書時還滿混的，而且身為畢聯會主席，我竟然不可原諒地睡過了頭，錯過了畢業典禮。」糗的是，當時的女友帶著家長來見證他的榮耀時刻，卻發生他沒現身的慘案。

他繼續說：「還好，大學只有四年，校友卻是一輩子，所以我有了第二次機會，畢業四十年後，能站在這裡領取傑出校友，對我而言，彌足珍貴。」

黃國倫領獎時，老婆寇乃馨全程蹲跪在台前幫忙拍短影片，令全場學長們看了都很羨慕感動，黃國倫開玩笑說：「我雖沒選讀台大，但我征服了台大，娶到了台大校花寇乃馨，何德何能還讓一位女明星跪在台前為我當拍攝手。」

5年前，黃國倫創作合校紀念歌《超越》，並在合校一週年的校慶上演唱，獲得廣大迴響。他以深厚的創作底蘊回饋母校，將音樂化為凝聚校園精神的文化象徵，對學校發展與校譽帶來長遠影響，是此次獲得傑出校友的主因之一。

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