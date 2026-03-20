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娛樂 最新消息

方志友婚變傳聞燒不停 昆凌10年前神預言曝光

方志友（右）的閨密昆凌曾在節目上表示擔心她的婚姻。（翻攝自IG）方志友（右）的閨密昆凌曾在節目上表示擔心她的婚姻。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星方志友和楊銘威近期遭週刊爆料疑似感情生變，消息曝光後，引起外界熱烈討論。早在10年前，方志友的閨密昆凌就曾在節目上表示擔心她的婚姻，也怕她婚後會受委屈。

當時方志友與昆凌一起上《小燕之夜》，昆凌說得知方志友懷孕時，自己根本沒想到她會懷孕，相較於迎接新生命，昆凌更替方志友緊張。昆凌當時說：「擔心多過於開心」。

楊銘威（左）和方志友10年前因懷孕閃婚。（資料照，胡舜翔攝）楊銘威（左）和方志友10年前因懷孕閃婚。（資料照，胡舜翔攝）

2015年方志友與楊銘威帶球結婚，由於兩人戀愛期比較短，進度快到讓身邊的親朋好友不安。昆凌說，她對楊銘威的印象是「看起來比較愛玩一點」，聽到兩人要步入婚姻，心中打了一個大問號，懷疑：「他（楊銘威）這樣可以嗎？」

方志友（左）要和楊銘威結婚前，昆凌擔心到想打電話跟楊銘威溝通。（資料照，記者潘少棠攝）方志友（左）要和楊銘威結婚前，昆凌擔心到想打電話跟楊銘威溝通。（資料照，記者潘少棠攝）

昆凌當時擔心到想得到楊銘威的電話號碼，瞞著方志友，私底下安排一場求婚儀式，原因是怕方志友委屈，楊銘威是因為懷孕才肯結婚，而不是真正愛方志友。

但這場求婚儀式最後並沒有舉辦，昆凌說：「好險他（楊銘威）最後有跟她求婚」，她見證到兩人的喜悅瞬間，才讓昆凌稍稍安心。

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