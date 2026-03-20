遭酸「選秀蟑螂」好受傷 吳承恩親上街頭做這件事

吳承恩被酸選秀蟑螂好受傷。（重星音樂娛樂）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳承恩曾是男團「ALL IN 5」的隊長，他單飛加盟新東家，宣布5月16日在台北LIVE HOUSE D舉辦生日粉絲見面會「30而立承年禮 Still Dreaming…with you」，首次單獨面對售票成績，坦言壓力不小。

吳承恩表示：「一開始還跟公司信誓旦旦說一定可以賣完，但越接近售票時間，信心反而越來越小。」他更笑說，如果最後票房不如預期，不排除親自上街賣票，誓言以完售為目標。

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即將邁入而立之年，回顧過往10年的演藝路，吳承恩笑說：「因為參加太多選秀，大家幫我取了個綽號叫『選秀蟑螂』。」起初聽到這個綽號，難免有些受傷，但現在反而能坦然看待，「換個角度想，這其實是在形容我對表演的堅持和毅力，像蟑螂一樣有韌性，也算是一種稱讚。」

吳承恩宣布舉辦粉絲見面會。（重星音樂娛樂）

這10年追逐男團夢想的過程中並非一帆風順，這幾年少了團體光環後，吳承恩也開始積極拓展不同領域，除了挑戰主持工作外，也斜槓成為飛輪教練及水晶手作創作者，努力充實自己。

在30歲的重要生日，吳承恩期待與一路支持的粉絲相聚，見面會門票將於3月28日中午12點於遠大售票系統正式開賣。

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