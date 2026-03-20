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娛樂 最新消息

《台灣亮起來》邁入播出20年！迎全新改版朱培滋接下主持棒

朱培滋接下《台灣亮起來》新一任主持棒。（三立提供）朱培滋接下《台灣亮起來》新一任主持棒。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立新聞台《台灣亮起來》邁入20年，本週日（22）日節目將迎來20年全新改版，主播朱培滋接下新一任主持棒，三立新聞部副總經理白舒樺表示，「全新改版將帶領觀眾，以具有時代厚度的眼光出發，藉由新生代主持人走出攝影棚，行腳探索這塊土地的色香味及人情味，繼續記錄台灣價值」。

朱培滋說自己是《台灣亮起來》忠實觀眾，轉換身分變成主持人覺得責任重大，全新改版後朱培滋將親上第一線，以行腳的方式開箱台灣的大城小鎮，朱培滋說：「走出攝影棚發現更多台灣的美好，台灣368鄉鎮每個地方都臥虎藏龍」。

改版第一站造訪桃園新屋，這裡是朱培滋充滿兒時記憶的地方。有全台唯一的客家漁港，現在更是全台最大的有機蔬菜產地，還帶大家吃了得過神農獎的美味鵝肉。

朱培滋換上青蛙裝，深入水蓮田。（三立提供）朱培滋換上青蛙裝，深入水蓮田。（三立提供）

第二站前進高雄美濃，朱培滋換上青蛙裝，深入水蓮田，在烈日下的泥濘中感受農民的辛勞，「在舉步維艱的泥巴裡，採水蓮甩水蓮都是初體驗，隔天真的全身痠痛，可以想像農民有多辛苦」。

朱培滋出任務一心只想著認真工作，畫面拍完攝影發現朱培滋膚色明顯黑了一階，朱培滋完全忘記防曬這件事，她事後回想感性的說，「這樣的狀態應該才最接近農民工作最真的一面吧」。

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