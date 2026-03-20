澳門碼頭跟蹤柯煒林馬士媛 韋禮安擔憂海關關切全說了

韋禮安推出新歌《一天一天》。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安推出新歌《一天一天》，這首歌帶有90年代R&B氛圍，他表示：「這首歌可說是回到我創作的起點，是想向對我音樂影響至深的陶喆大哥致敬。」包括歌名向陶喆的金曲《天天》呼應，歌中更刻意重現了《流沙》的前奏口白。

這首歌的背後靈感其實是來自韋禮安父母的真實故事，他說：「當年爸爸媽媽在不同時間出國求學，必須長時間遠距離相處，那種在距離之中慢慢累積的思念，反而讓彼此的情感，一天一天變得更加深刻、更加緊密。」

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馬士媛、柯煒林跨刀演出韋禮安新歌MV。（索尼音樂提供）

《一天一天》的MV同樣由金馬男神柯煒林和金馬最佳新人馬士媛演出，團隊從香港移師到澳門拍攝，當天韋禮安跟兩位演員沒有對手戲，只有拍攝對嘴唱歌的畫面，他還玩起偷偷跟蹤兩人的戲碼，笑翻工作人員。只見韋禮安在碼頭東躲西藏盯著兩人，玩得十分投入，卻忽然驚醒笑問：「這樣等下海關會不會過來關切啊？」

此外，韋禮安5月30日將在小巨蛋舉辦「國泰世華銀行2026韋禮安HI WE1 韋，您好」演唱會，門票開賣就完售，他宣布將在5月31日加場，開心稱：「如果加場也可以賣完，相信整個團隊也會更有士氣。」而這次的舞台對韋禮安來說將會是一大挑戰，舞台設計其實是四面台的概念，但又有三面台的形式，對他來說，要照顧各個面向的觀眾，「雖然會是一個比較消耗體力的演出方式，但可以讓觀眾在不同座位區會有不一樣的聲光感受，非常希望帶給大家不同以往的演出效果。」加場門票將在明天開賣。

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