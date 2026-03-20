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娛樂 最新消息

李傅中武涉詐千萬遭搜索 妹妹傅天穎曾是話題女王

台北市議員李傅中武涉嫌詐領助理費，金流高達千萬。（資料照，記者張嘉明攝）台北市議員李傅中武涉嫌詐領助理費，金流高達千萬。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國民黨籍台北市議員李傅中武涉嫌詐領助理費，金流逾千萬元，今（20）遭調查處兵分5路，搜索辦公室近4小時。李傅中武的妹妹是藝人傅天穎（本名李傅中琴），也是男星陳子強前妻，現已淡出演藝圈，轉戰房仲業。

傅天穎在演藝圈可說是話題製造機，她與陳子強的為了離婚鬧得滿城風雨，離婚後曾傳出緋聞，指她與男友在公園打野砲，目擊民眾報警後被告，最後判決無罪。

傅天穎（左）一度前往香港發展，還與陳奕迅等大咖明星合拍電影。（翻攝自YouTube）傅天穎（左）一度前往香港發展，還與陳奕迅等大咖明星合拍電影。（翻攝自YouTube）

傅天穎13歲時就出道，她外型亮眼，走上模特兒道路。24歲赴香港發展，以廣告角色名稱「奀妹」爆紅，導演王晶也找她與劉嘉玲、陳奕迅等人合拍過電影《靚女差館》。在香港星途一帆風順的傅天穎，卻在當紅時選擇回到台灣發展，接拍《兩個月亮》時與陳子強陷入愛河，兩人交往一個月後就孕育出「愛的結晶」。

陳子強（右）與傅天穎閃電結婚，之後離婚卻歹戲拖棚。（資料照，記者陳奕全攝）陳子強（右）與傅天穎閃電結婚，之後離婚卻歹戲拖棚。（資料照，記者陳奕全攝）

2008年陳子強、傅天穎結婚，生下兒子「小天子」，但兩人對於孩子教育、生活習慣、財產分配意見分歧，後於2013年簽字離婚。離婚後兩人仍吵個不停，傅天穎在節目上抱怨陳子強一年只讓她見兒子3次面，陳子強發出聲明否認，並喊話提告。現兩人已無聯絡，小天子也已經是大學生了。

雖然陳子強與傅天穎離婚，仍與李傅中武保持友好關係，2014年李傅中武還客串演出《月亮上的幸福》與陳子強同台演出。李傅中武參與選舉時，陳子強也全程陪同拜票，可見好交情。

現已淡出演藝圈的傅天穎曾被目擊在街上發傳單，原來她轉戰房仲業，人生砍掉重來，現在也有了穩定交往的男友。

傅天穎已退出演藝圈，轉戰房仲業。（資料照，記者廖振輝攝）傅天穎已退出演藝圈，轉戰房仲業。（資料照，記者廖振輝攝）

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