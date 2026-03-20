莫允雯認了姐弟戀！ 穩交小2歲廣告才俊3年「已有結婚共識」

莫允雯大方承認與高帥男友穩交3年。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕38歲莫允雯2月被拍到與高帥男約會吃火鍋，她今（20日）與同門的傅孟柏出席活動，大方承認與高帥男友穩交3年，對方是小她2歲的廣告業才俊。

對於婚事，莫允雯態度超大方，被一旁的傅孟柏虧：「奔四囉！」她也沒在怕，點頭認了：「我都這把年紀了，交往這3年也沒避諱或是躲過。」她透露男友是很平靜的牡羊座，目前兩人對結婚已有共識，雖然對於「求婚」一事語帶保留，但莫允雯強調自己很獨立，絕對不會是她主動求婚，「有好消息會說」。

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莫允雯近年迷上煲湯。（記者陳奕全攝）

莫允雯近年迷上煲湯，常在社群分享下廚短片，被問到男友打幾分？她自豪煮得很好吃，一旁的傅孟柏則邊聽邊歪頭自問自答：「我吃過嗎？沒那個口福。」

傅孟柏（左）、莫允雯出席鏡片發表記者會。（記者陳奕全攝）

莫允雯、傅孟柏不只同門，還是同年同月生，兩人外型超速配，當年卻完全不來電。莫允雯直言：「我不會受跟我類似的人吸引。」她加碼爆料兩人的經紀人安安（同時也是傅孟柏的老婆）常崩潰抱怨：「帶2個金牛座，你們看似好像又很不像，好多點又好討厭。」

有趣的是，莫允雯回憶25歲還是「妹仔」時期，就跟傅孟柏拍過廣告，當時傅孟柏剛退伍，然而她的經紀人就是安安，後來安安才帶了傅孟柏，莫允雯這才驚覺：「所以我是紅娘！」

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