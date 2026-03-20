影視拍攝意外頻傳罰款竟掛零 勞動部、文化部將聯手斷補助

民進黨立委郭昱晴質疑，為何違反職安規定的案件中，罰款紀錄卻趨近於零。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕影視拍攝意外頻傳，民進黨立委郭昱晴今（20日）質疑，違反職安規定的案件中，罰款紀錄卻趨近於零，且有74%的影視人員曾在不安全環境工作。對此，勞動部與文化部表示，將即時建立違法紀錄勾稽機制，且目前禁領補助的年限已從1至2年、延長為2至3年，期盼建立現場自律。

立法院會今天下午繼續進行施政總質詢。郭昱晴表示，近年影視現場事故頻傳，從2022年神仙谷意外到今年初的《豆腐媽媽》事故，每次都引發社會震驚。在1342場協拍通報中，實際外景勞檢299場，違反職安177場，罰款卻幾乎為零，有74%的影視人員曾在不安全環境工作。

請繼續往下閱讀...

郭昱晴質疑，文化部的指引是否缺乏強制力？事前通報是否流為形式？高風險拍攝定義為何？職安指引如何落實現場？勞動部的勞檢結果與文化部的補助審查，部會之間有無「勾稽」？

文化部次長王時思（左）回應。右為行政院長卓榮泰。（記者陳逸寬攝）

對此，文化部次長王時思回應，首先要將高空、水下或水面作業標準建立起來，並與第三方輔導機制合作，確保現場人員受過訓練。第二，過去是1至2年不可申請補助，現在提高到2至3年，且是「所有」影視局補助都不能申請。第三，文化部與勞動部職安署合作，希望建立現場自律，而非只靠事後抽查，「只有安全，才有拍攝。」

勞動部長洪申翰進一步說明。圖左至右為勞動部長洪申翰、行政院長卓榮泰、人事總處長蘇俊榮。（記者陳逸寬攝）

勞動部長洪申翰進一步說明，影視業有時拍完景就拆了，事後勞檢確實有難度，所以希望透過事前通報來掌握。電視的腳本常在變動，通報狀況較低，接下來會確認指引在第一線的可行性。第二，會將違法記錄與文化部即時勾稽，做為補助審核的參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法