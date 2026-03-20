59歲王祖賢現身引爆騷動！被粉絲群起爭搶簽名拍合照「突曝5月重大計畫」

王祖賢近日現身美國矽谷與會中醫活動引爆現場騷動。（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕59歲王祖賢近日現身美國矽谷與會中醫活動引爆現場騷動，被大批蜂湧而至的粉絲包圍搶拍合照、簽名皆來者不拒，久居加拿大的她近年經營艾灸館，活動現場更親口透露未來事業布局，鬆口將拓展艾灸事業至矽谷。

59歲「永遠的小倩」王祖賢近年定居加拿大溫哥華，生活重心轉向修佛與養生領域，還投入艾灸與中醫相關事業，她日前專程飛往美國矽谷出席北加州中醫界舉辦的「第97屆國醫節活動」同時擔任宣傳大使，她身穿灰色上衣搭配白色棉麻寬褲，外罩米色棉麻衫並戴上粉色口罩，一頭黑長髮依舊亮麗，在講座中分享中醫對自身生活與身心的影響。

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王祖賢在活動現場親口透露未來事業布局。（組合照，翻攝自小紅書）

身高173公分的王祖賢在人群中格外醒目，一現身便被許多粉絲包圍爭先恐後搶拍合照與簽名，她也幾乎來者不拒，親和力十足。值得一提的是，當中有名粉絲在徵求簽名時脫口詢問「姐姐下次會再來嗎？」沒想到王祖賢則笑著回應「會，5月份我們會在這裡開艾灸館，你們再來好不好？」一句話意外透露事業新計畫。

粉絲們聽到消息後也相當興奮，紛紛表示艾灸館開幕一定會到場支持，王祖賢也笑著回應大家，最後以一句「阿彌陀佛」向現場粉絲揮手道別。事實上，王祖賢2004年息影後長居溫哥華過著低調生活，2025年在當地開設艾灸館並親自投入經營；今年初，王祖賢也陸續開通快手、抖音與小紅書帳號，分享與愛犬智悟散步、採買年貨等日常，每次發文都吸引上萬按讚，巨星魅力依舊不減。

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