「明年見」竟成最後約定…「最美抗癌女神」王韡蒨驚傳病逝

被網友封為最美「抗癌女神」的網紅王韡蒨，今傳出病逝消息。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以樂觀態度激勵無數癌友，被網友封為最美「抗癌女神」的網紅王韡蒨，今（20日）傳出病逝消息，倩影自此停留在29歲，令不少追蹤她已久的粉絲十分震驚，難怪近3個月沒看到她發布新文。

曾在IG發文寫下從淋巴癌確診到化療心路程點滴的王韡蒨，總是以溫暖笑容和美麗面容面對世界，即便歷經「落髮期」她也能拍出大企業等級的霸氣美照，大方曬出光頭照，並和網友分享一面抗癌一面開創個人美容事業的甘苦談。

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抗癌過程中，王韡蒨大方和粉絲們分享她的落髮照。（翻攝自IG）

她翻開王韡蒨的 Instagram 帳號，最後一則貼文停留在12月 31日的跨年夜。當時，她還向粉絲喊話「明年見」，滿心期待出院後的未來規劃與公司願景……甜美模樣還歷歷在目，沒想到這句簡單的叮嚀，竟成了與世人訣別的最後遺言。今，她的個人公司在IG發出聲明，向消費者和粉絲公布她的離世訊息訊，令各界深感震驚與不捨，隨著她的離世，名下經營的公司也同步宣告結業。

王韡蒨認為即使在生病中，人也要美美的。（翻攝自IG）

消息傳出，大批網友湧入留言區哀悼，「永遠的天使❤」、「謝謝你陪伴我」、「謝謝妳曾帶給我的力量」、「回天上當天使」、「謝謝妳來過人間」、「勇敢美麗的妳，現在終於不痛了，一路好走」

IG上的王韡蒨燦笑依舊，但她勇敢面對世界的身影，將永遠留在粉絲們心中。

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