偶像偷約宅男粉 Noa親密貼臉照曝光粉絲全崩潰

日本偶像女團W. DoubleV成員Noa（右）遭爆料與一名宅男粉私下約會。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團W. DoubleV成員Noa遭爆料與一名宅男粉私下約會，還拍了親密的貼臉照。親密合照在網路曝光後，Noa其他粉絲全崩潰，事後該團證實此事，並表示Noa行為已違反規定，目前已解約。Noa本人也在網路發文道歉，為自己輕率行為造成的風波深刻反省。

照片中Noa和一名身形微胖的男子在夜間親密合照，日前被公布到社群後，吸引超過1300萬人次瀏覽，粉絲紛紛表示不敢置信。

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W. DoubleV透過官方社群帳號證實Noa私下與粉絲出門。（翻攝自X）

有人崩潰說：「妳每個月都能賺到我們的錢…至少也找個帥哥吧…」；另一派人則開心說「我也是宅男，看來我也有機會了」；還有人不肯接受這個事實，堅持照片絕對是被惡意合成。

目前W. DoubleV透過官方社群帳號證實，表示Noa在健康因素暫停活動期間，因為精神壓力過大，所以私下聯繫粉絲傾訴煩惱。經紀公司經過慎重考慮，認為偶像私底下和粉絲見面，絕對不能接受，經過慎重考慮「我們決定中止與該名成員的合約」。

W. DoubleV證實目前已經與Noa解除合約。（翻攝自X）

Noa本人也在網路上發文道歉：「這次因為我輕率的行為，給許多人帶來困擾與麻煩，真的深感抱歉。由於自身內心的脆弱，導致這樣的結果，對此我深刻反省」。同時，Noa也感謝粉絲長期支援與打氣。

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