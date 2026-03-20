險些沒命！傅孟柏拍戲「翻車」慘濺血 劇組沒保險：還好沒出事

傅孟柏（左）帥氣現身鏡片品牌活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》一月傳出替身蘇德揚墜樓重傷，傅孟柏當時在社群嚴正質疑「預算不是藉口」，直指安全措施不足。他今（20日）帥氣現身鏡片品牌活動，坦言當時得知消息非常震驚：「我們那時候剛拍完電影，他前幾天才剛跟我拍完，他本來還要再來，奇怪人怎麼沒有來，發現是他就很震驚。」但兩人曾合作多場打戲，他透過共同朋友持續關心：「我不確定有沒有比較好，但現在他正在努力康復中。」

傅孟柏出道多年，拍過無數打戲、受過無數傷。（記者陳奕全攝）

談到如何在高難度戲碼中保護自己？傅孟柏分享了6、7年前拍古裝戲的「翻馬車」驚魂記，當時馬匹情緒不穩，但他直覺一定會翻車，已做好隨時要跳車的準備，果不其然，馬突然暴衝，輪子卡到死角，整台馬車彈到空中，被問當時劇組有無保險？他說：「好像沒有，還好沒出事，那時手有流血，是最驚險的一次。」

請繼續往下閱讀...

傅孟柏出道多年，拍過無數打戲、受過無數傷，現在對風險控管非常有感：「隨著經驗的累積，會知道什麼樣的事可以做、什麼樣的事情是不可以做的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法