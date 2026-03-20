最美J女郎《陽光女子》變國民媽媽狀態驚人！曾愷玹鬆口回歸計畫

曾愷玹婚後淡出螢光幕。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》以賣破7.46億的票房佳績成為台灣影史最賣座台灣電影，更擠進台灣影史票房前十名。婚後淡出螢光幕的曾愷玹，也在片中驚喜現身。她今（20）日出席活動時分享，12歲的女兒觀看該片也感動落淚，一直到電影結束都還滿臉淚水。

曾愷玹當年因演出周杰倫電影的《不能說的．祕密》及和他合作MV受封「最美J女郎」，她表示，最初接到林孝謙導演邀約時，對方曾對她說：「我覺得這個角色除了妳，我腦中沒有其他人選。」坦言讀完劇本後也深受觸動，最終決定參與演出。

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隨著電影熱賣，曾愷玹的關注度也再度上升。（記者胡舜翔攝）

片中曾愷玹收養了陳意涵女兒，因此被觀眾封為「國民媽媽」。她笑說女兒還因此吃醋，看到她滑社群時忍不住吐嘈：「又在看妳女兒了唷！」而隨著電影熱賣，她的關注度也再度上升，甚至有年輕網友好奇詢問她是誰？對此她笑回：「很開心能讓一些認識我的朋友又想起我，也多了很多年輕粉絲。」

提到電影締造票房紀錄，曾愷玹坦言，其實一直都有慢慢規劃重返演藝工作。更透露女兒覺得她「戲份太少」，老公則天天關注票房表現，彷彿自己有投資一樣。

她也提到，婚後淡出演藝圈，主要是為了陪伴女兒成長。但隨著孩子逐漸長大，她認為可以重新調整生活重心，把更多時間投入工作。她表示，老公也一直支持她追求自己喜歡的事情，而不必把所有時間都放在家庭上。

曾愷玹說，女兒非常喜歡BLACKPINK的Jisoo。（記者胡舜翔攝）

至於女兒是否期待她與誰合作？曾愷玹笑說，女兒的願望幾乎不可能實現，「因為她非常喜歡BLACKPINK的Jisoo，現在這個年紀的小孩都是瘋K-pop。」

她也提到，女兒如今已經會主動和她分享心事，包括喜歡的對象也不例外。她說會給予建議，但並不擔心女兒的感情問題，笑說女兒在這方面比自己當年還要主動。

雖然近年淡出螢光幕前，但曾愷玹今天現身狀態依然維持得相當好。她分享平時會規律運動，並保持愉快心情，認為如果每天心情不好，很難維持好的狀態。此外，也習慣每日攝取超過2000cc的水分。

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