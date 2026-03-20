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娛樂 日韓

T.O.P回歸引爆兩派開戰 韓網友傻眼：吸毒零容忍

韓國天團「BIGBANG」前成員T.O.P大陣仗宣布回歸。（翻攝自IG）韓國天團「BIGBANG」前成員T.O.P大陣仗宣布回歸。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團「BIGBANG」前成員「T.O.P」崔勝炫曾經是知名男歌手、饒舌、詞曲作家與演員，他2017年入伍時，爆出呼麻爭議，數度宣布引退。前年他接演Netflix熱播劇《魷魚遊戲2》，等於又在娛樂圈復出。今（20）T.O.P所屬經紀公司「TOPSPOT PICTURES」宣布他將推出首張個人專輯《ANOTHER DIMENSION》。

38歲的T.O.P透過經紀公司宣布《ANOTHER DIMENSION》將於4月3日全面公開，正式回歸歌壇。今天他也在社群放上大頭照，宣告「I'M BACK（我回來了）04.03.26」，並連續公開多張形象照，銳利而性感的下顎線一如過往，對此消息網友反應兩極。

T.O.P在社群放上大頭照，宣告「I'M BACK（我回來了）04.03.26」。T.O.P在社群放上大頭照，宣告「I'M BACK（我回來了）04.03.26」。

基本老粉認為「BIGBANG少一個都不完整」、「等他等超久，終於回來了」，主張T.O.P犯的過錯已經過反省，加上GD、太陽等人活動頻繁，很想看到BIGBANG以完整體形式回歸；反對派則認為「吸毒就是不能接受」、「不想看到他拖累團體」，大多數韓國網友都不支持T.O.P復出，主要原因是當年的大麻事件不能輕輕放下。

這張專輯也是BIGBANG出道近20年，T.O.P首次推出個人專輯，首波主打歌《완전미쳤어!》（Studio54）已釋出預告影片，背景音樂不斷重複：「I can't believe（不敢相信）」，尾聲是T.O.P喊出「完全瘋了」，頗具震撼力。

T.O.P公開多張形象照，銳利而性感的下顎線一如過往。（翻攝自IG）T.O.P公開多張形象照，銳利而性感的下顎線一如過往。（翻攝自IG）

第2波雙主打《DESPERADO》預告，經紀公司透露，製作過程當中T.O.P全程親自指導，看得出來他花費長時間籌劃，對音樂世界觀也比以前更深入。

還原2017年的呼麻爭議，當年3月正在服兵役擔任義務警察的T.O.P被爆出涉嫌吸食大麻，檢方指控他於2016年10月在家中，與當時練習生韓瑞希4度吸食大麻，從義務警察轉為類似替代役的社會服務員。2017年被判處10個月有期徒刑、緩刑兩年，追繳金87萬韓元（約新台幣2.1萬元）。2019年T.O.P退伍，2019、2020年透過IG宣布引退，2022年約滿離開前經紀公司「YG娛樂」，更把IG上的團名刪除，封鎖提到合體的粉絲。

對於T.O.P回歸網友反應兩極。（翻攝自IG）對於T.O.P回歸網友反應兩極。（翻攝自IG）

多次宣布引退的T.O.P這次大打「回歸」旗幟，他本人指因為不想讓BIGBANG被貼標籤，所以很早就想離開。T.O.P本人也說「因為我的過錯，導致成員們被貼上標籤，我無顏以對，自己覺得很難受」。現在以個人名義回歸，發展如何仍有待觀察。

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