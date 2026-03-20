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娛樂 音樂

手機被竊引發連環不幸事件！香港才女發狠誓以後絕不看「這類」短劇

雞蛋蒸肉餅3/29在台灣舉辦專場。（室烘無限工作室提供）雞蛋蒸肉餅3/29在台灣舉辦專場。（室烘無限工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾獲金音獎「海外創作音樂獎」肯定、並入圍金曲獎最佳樂團的香港女子樂團「GDJYB 雞蛋蒸肉餅」，正式啟動全新專輯巡演計畫「<=P:r0J3CT 2222/>」，日前他們的帳號被駭，宣傳片全飛了，經歷一連串打擊才取回帳號，歷劫歸來的她們也宣布3／29將在台北SUB開唱。

成軍多年來，GDJYB 始終是一支難以被定義的樂團。從帶有港式幽默的團名，到以 Honglish（港式英文）為語言基底的創作方式，她們將語言視為音樂結構的一部分，搭配細膩而多變的聲響編排，逐漸建立出獨特的音樂宇宙。四位成員——主唱Soft、吉他手Soni、貝斯手Wing與鼓手Heihei現場演出魅力備受讚賞 。

雞蛋蒸肉餅3/29在台灣舉辦專場。（室烘無限工作室提供）雞蛋蒸肉餅3/29在台灣舉辦專場。（室烘無限工作室提供）

吉他手Soni日前在香港深水埗街頭過馬路時，僅因騰出手拉行李將手機放進口袋，短短30秒內手機便遭竊。不僅失去滿滿的回憶，連拍好的宣傳影片也付諸流水。Soni甚至透過「Find My Phone」發送訊息，表示願意花錢買回手機卻未獲理會。

更慘的是，兩天後GDJYB的臉書粉絲專頁也遭駭客入侵，駭客不僅發布奇怪的短劇，還盜刷Soni連結在Meta廣告平台的信用卡下廣告，團員們無奈發誓：「以後絕對不看臉書上買廣告的短劇！因為那都是駭別人帳號下的廣告！」所幸最後透過在Facebook工作的朋友協助，才終於成功取回帳號控制權，結束這結束這場驚魂記。

雞蛋蒸肉餅3/29在台灣舉辦專場。（室烘無限工作室提供）雞蛋蒸肉餅3/29在台灣舉辦專場。（室烘無限工作室提供）

歷經團員分飛、疫情與長時間創作醞釀後，樂團於2025年推出第四張專輯 《<=P:r0J3CT 2222/>》，台北專場延續專輯世界觀，樂團將現場設計成一段「列車旅程」：觀眾入場時將以「乘客」身份持票登車，在「車長」引導下進入演出空間 。整場演出透過音樂敘事、燈光設計與特別編制段落，逐步展開專輯故事的時間軸，使舞台不僅是一場演出，更像是一場跨越未來想像的聲音劇場。

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