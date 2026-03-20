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娛樂 音樂

孫燕姿首攻大巨蛋8萬張被搶光 歌迷驚爆買票藏「致命陷阱」

孫燕姿大巨蛋完售。（Make Music提供）孫燕姿大巨蛋完售。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿首度攻上大巨蛋，「就在日落以後」巡演於5月15日、17日在臺北大巨蛋登場，門票今天開賣火速完售掀起熱潮。

這套巡演在香港率先展開2026全新篇章，演唱會圓滿落幕，也讓台灣歌迷蓄勢待發，盼能順利搶下門票。
為了防堵黃牛，主辦單位在購票環節特別加入了問答機制，被粉絲笑稱題目有「致命陷阱」，若沒看仔細會被騙。

主辦單位出的題目為「2025 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，台灣首場在___巨蛋舉辦？（請回答兩個字的中文城市名）」，有網友心急寫下「台北」，其實正確解答為「高雄」，因為孫燕姿這套巡演，早在去年8月就在高雄巨蛋開唱。

眾所矚目的「國泰世華銀行 孫燕姿『就在日落以後』巡迴演唱會台北站」，18日開放國泰世華CUBE信用卡卡友優先購、19日開放Live Nation會員預購，連續兩天皆迅速售罄。今天中午12點於KKTIX售票系統全面開賣，兩場近8萬張門票再度秒殺完售。成功搶票的粉絲難掩興奮，直呼：「除了經典歌曲，也要開始狂練新歌《飛瀑而下》，到時候在大巨蛋和燕姿一起大聲合唱！」還有歌迷搶不到票，希望天后能加場。

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