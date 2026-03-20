林依晨親曝手術後情緒起伏劇烈 極度樂觀又悲觀「會莫名流淚、絕望」

林依晨手術後，無論樂觀或悲觀的感受都相當強。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘戲后林依晨近日接受訪問再度提及2009年因勞累被診斷出腦下垂體囊腫、緊急手術的經歷，更形容過程宛如「人生跑馬燈」。她接受本報專訪時則提到，自己動完手術後的恢復期情緒起伏滿劇烈的。」無論樂觀或悲觀的感受都相當強。

林依晨在節目上回憶，當年正值全力衝事業的階段，幾乎所有精力通通放在學業和事業上，卻忽略了自身感受，最後健康亮起紅燈，身體出現浮腫的症狀。之後接受手術，摘除腦下垂體的一個囊腫，手術過程就感覺血液流到了嘴巴，但是在恢復室才感到害怕「當時滿嘴血腥味，我才發現自己的離死亡好像很近。」

請繼續往下閱讀...

而她主演新片《深度安靜》探討了不少身心議題，林依晨飾演的「依庭」在婚姻與懷孕過程中，逐漸被過往壓力與內在情緒牽動，生活也因此產生變化。為了貼近角色在懷孕期間的劇烈情緒波動，她回望自身經驗，她接受本報專訪時更透露，現實中懷孕時沒有這樣的變化，「反而是之前動完手術後的恢復期，那幾個月情緒起伏滿劇烈的。」

她形容當時的狀態，「會感受到天差地別，極度樂觀又極度悲觀，會莫名其妙流淚、絕望，但又瞬間樂觀到像個孩子。」這段經歷，也成為她詮釋角色的重要來源，讓情緒更貼近真實。至於現在狀況，她在首映會上也表示，目前都有定期回診，並笑說「我都被孩子磨練成女戰士了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法