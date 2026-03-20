喪親又破財！小Call錄影前一天痛失家人 砸百萬投資YT打水漂

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人「小Call」郭怡伶近日登上年代《聚焦2.0》，談及過去一年接連面臨親人離世與事業受挫的低潮經歷，坦言人生一度跌入谷底，之前投資百萬經營YouTube頻道，慘遇合作糾紛，品牌合作也臨時喊卡，接連打擊讓她身心俱疲。她透露，就在錄影前一天，表妹不敵乳癌辭世，突如其來的噩耗更讓她情緒潰堤。

小Call哽咽表示，表妹在32歲時自行發現乳房硬塊，確診乳癌後展開長達5年的抗癌歷程，未料去年過年前病情急速惡化、癌細胞擴散，全身高燒不退，住院後便再也沒有回家。

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小Call登上《聚焦2.0》坦言，表妹在錄影前一天因乳癌過世，令她相當不捨。（年代提供）

她前幾天南下探望時，見對方已瘦到只剩骨架，無法進食、喝水，甚至連排泄都有困難，見證對方一路努力抗病卻仍敵不過命運，令小Call深感不捨，只能轉念「或許對她來說，離開是一種解脫」。

除了喪親之痛，小Call在事業上也接連受挫。她在疫情期間為拓展事業版圖，決心經營YouTube頻道，並豪氣砸下百萬製作費，與熟識友人簽約製作房產企劃，未料對方收款後卻遲遲未動工，整整一年「零產出」，最終更在去年無預警喊停合作，錢就這樣打水漂。

而她原擔任某品牌大使多年，去年簽約後不久竟以資金問題為由中止合作，雙重打擊使她情緒跌至谷底，「腦袋一直轉，整個人狀態非常差」，甚至因此失眠。

歷經一連串打擊後，小Call逐漸調整步調，重新專注於自身狀態。她表示去年有段時間不忌口、想吃什麼都吃，等到回過神時體重竟突破53公斤，小Call提到數字乍看還好，但礙於自己身高只有153.5公分，整個人看上去相當臃腫，便激起減重鬥志。

小Call透過飲食控制、每日攝取2000c.c.水分，並搭配皮拉提斯訓練，成功在3個月內瘦下10公斤，腰圍回到23吋，更大方在攝影棚秀出小蠻腰與背肌，展現傲人的健身成果。

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