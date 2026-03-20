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娛樂 電視

昔為演戲5天4夜沒睡覺！江宏恩爆症狀「心跳加快、口齒不清」

〔記者林欣穎／台北報導〕江宏恩近期擔任鄭弘儀《話時代人物》來賓，江宏恩日前傳出因健康亮紅燈而辭演，據悉他長期飽受嚴重睡眠障礙困擾，連醫生都警告他再不好好睡「會暴斃」。他也在節目上提到自己演戲熬夜的經驗，最高曾創下「5天4夜沒睡覺」的驚人紀錄。

江宏恩出道31年，常為了演戲熬夜，他憶起某次五天四夜沒睡覺，「當時還年輕，前兩天還很開心，第三天開始覺得心很累，第四天變成心跳很快，第五天就開始口齒不清」，出道走紅之後，江宏恩的作品幾乎一檔接一檔，他說自己始終保持驚人的抗壓性與對表演的痴狂，也感恩的表示是「祖師爺賞飯吃」。

江宏恩（右）與鄭弘儀相見歡。（三立提供）江宏恩（右）與鄭弘儀相見歡。（三立提供）

江宏恩說會進入演藝圈一切純屬意外，「國中有次放學逛西門町，遇上星探邀試鏡，莫名其妙接拍人生第一支廣告，廣告被阿姨當戲劇製作人的同學看到，覺得我外型還可以，就在當兵前拍了一部戲」，江宏恩也透露，退伍後入行剛開始是簽給唱片公司要當歌手，阿姨的朋友又找他才開始演戲，演戲一開始常被導演指正，天天NG壓力很大，他常常收工後不回家，站在導演的監視器看前輩演出默默學習。某天拍戲聽到導演一句「今天有開竅喔」，才意識到終於抓到表演的節奏。

即使出道超過三十年，依然保持角色中尋求突破的熱情，私下不敢吃魚的江宏恩，幾年前拍《天下第一味》，有場戲硬著頭皮連吞七、八塊生魚片握壽司，強忍反胃導演喊卡就到廁所催吐，不久前也演出從影以來首次「全裸親密床戲」，他二話不說謹守專業但不忘事前向太太報備，近期為了新戲《如果我不曾見過太陽》，江宏恩為了演好劇中父親的角色，努力增胖15公斤，他說「只要導演敢開菜單，我就想辦法炒出這盤菜」，最大的期望是觀眾會認為「只要是江宏恩演的戲，都很好看」。

江宏恩40多歲才步入婚姻，他認為「既然要走進婚姻，就要有自覺與責任感」。結婚八年的江宏恩也坦言，對求子夫妻都是抱著「隨緣」的態度，但太太已提前凍卵6顆做足準備。

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