「塑身天后」張淳淳遭控詐騙上千萬！發聲明回擊：社會自有公評

〔記者林欣穎／台北報導〕《飛龍在天》演員洪誠陽今（20）日召開記者會，指控「塑身天后」張淳淳詐騙他幾千萬，並提到張淳淳找了演藝圈的前輩吳宗憲作調解，協調雙方在104年間達成還款協議，不過張淳淳事後仍未還款，還反過來指控他，洪誠陽也已在昨天提告，而對此，張淳淳稍早也發出正式聲明。

張淳淳昔日有「塑身天后」稱號。（翻攝自臉書）

洪誠陽今天在記者會上一度落淚，他揭露過去15年來2人對話以及跳票證據，提到當時是張淳淳保證只要跟著她投資房地產，可以保本高額獲利，洪誠陽總共投入金額超過2800萬元，結果發現張淳淳帳目不清，也沒給過任何明細。洪誠陽也決定正式採取法律行動，並已於昨日向臺北地院提起民事訴訟。

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洪誠陽出示單據，淚曝遭張淳淳詐騙上千萬。（記者胡舜翔攝）

對於洪誠陽指控詐騙，張淳淳稍早發出聲明反駁，表示當年是洪誠陽主動邀請她協助房地產投資，投入50萬元資金，最終結算為220萬元，她已開立支票完成給付，後因對方未即時兌現導致票據失效，自己也已補開支票履行義務。她強調雙方已於2014年簽署結案協議，約定終止合作並不得再對外爭議，未料對方仍持續散布不實言論。張淳淳指出，2015年調解時洪誠陽曾要求高達4500萬元才願和解，雙方未達共識，她基於止紛息爭，2016年另支付500萬元，但不代表承認任何債務，並強調對方指稱的其他匯款與她無關，將對相關不實指控依法追究責任。

張淳淳聲明全文：

針對洪誠陽先生近日對本人所為之相關指控，特此說明如下：

一、本案係洪誠陽主動邀請本人協助其進行房地產投資，並由其提供新台幣50萬元資金，該筆資金已經法院公證（97年度北院民公君字第000041號），雙方均於公證文件上簽名確認。

二、投資結果已結算為新台幣220萬元（包含本金及投資收益）。本人已開立支票完成給付，惟洪誠陽自行表示其將支票放置於書中而未及時兌現，導致該票據逾期成為銀行不予兌現之票據。基於誠信原則，本人於得知後已立即重新補開支票供其提領，已完全履行給付義務。

三、雙方已於民國103年正式簽署結案協議書，並由雙方親自簽名及蓋手印確認，同時簽署保密條款，約定：

（一）雙方所有合作關係正式終止

（二）未來互不再追究任何相關爭議

（三）不得對外散布任何足以毀損對方名譽之言論

該協議已具體終結雙方所有爭議。

四、然於結案協議簽署後，仍持續聽聞洪誠陽對外散布本人「詐騙」等不實言論，已嚴重影響本人名譽。為求依法釐清事實，本人於民國104年向台北地方法院聲請調解（案號：104年度司北調字第248號），調解情形如下：

（一）第一次調解

時間：民國104年3月27日 下午3時50分

結果：洪誠陽未到場

（二）第二次調解

時間：民國104年5月11日 上午10時50分

結果：洪誠陽到場，並於調解過程中提出，須由本人支付新台幣45,000,000元方願意解決爭議，否則拒絕協商，並表示將召開記者會

另於該次調解中，亦涉及其對外（包含社群平台如臉書）所提及之金額與實際向本人要求之金額顯有落差，顯示其主張並不一致。

五、本人曾歷經重大疾病，身心承受極大壓力。在持續聽聞外界相關不實言論後，導致身體免疫力顯著下降。基於健康考量、希望平靜生活，並念及雙方過去情誼，本人於民國105年再次支付新台幣500萬元予洪誠陽，純屬止紛息爭及求取安寧，並非承認任何額外債務。

六、洪誠陽另提出民國97年5月9日陽信銀行匯款新台幣5,240,000元予第三人之資料，並主張本人應負責該筆款項。惟該匯款：

（一）並非本人所為

（二）亦非雙方合作或結算範圍內之款項

（三）與本案法律關係無關

（四）對方迄今未提出任何合理說明或證據證明其關聯性

七、在上述事實明確存在之情況下，洪誠陽仍對外指稱本人「詐騙」，已嚴重侵害本人名譽，相關法律責任本人將依法追究。

本人尊重司法程序，並相信事實與證據終將還原真相，社會自有公評

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