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娛樂 電影

曾敬驊進軍日本大銀幕！全日文演出超級酷 電影首映票房秒殺

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台日跨國合作電影《鼠一般的你》（日文片名：シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE）改編自日本暢銷作家吉本芭娜娜的小說集《手套與憐憫》中同名短篇小說，電影由真壁幸紀執導，《惠子不能輸》日本影后岸井雪乃、金馬男星曾敬驊共同主演，一段跨越語言與國界，在台北街頭靜靜訴說「珍惜自己」與「重生」的溫暖故事，即將與觀眾見面。

岸井雪乃（左）與曾敬驊合作演出《鼠一般的你》。（Mistuo Okamoto、quencyyen提供）岸井雪乃（左）與曾敬驊合作演出《鼠一般的你》。（Mistuo Okamoto、quencyyen提供）

全片逾80%於台北市取景，故事講述失去最愛的母親，女主角「千澄」（岸井雪乃飾）深陷悲痛與喪失感之中。為了撫平內心的空洞，她在朋友的邀請下前往台北觀賞演唱會，在陌生的台北街頭，邂逅了擁有台灣母親與日本父親，同樣感到寂寞憂傷卻難以名狀的男孩「SINSIN」（曾敬驊 飾）。透過日常的點滴與對話，兩人建立起暫時卻真摯的情誼，在台北街頭展開一段療傷的過程。千澄停滯的心也逐漸產生了微小的變化，在悲傷中慢慢找回重生的力量。

《鼠一般的你》由曾敬驊（左）、岸井雪乃演出，全片有8成場景都在台灣拍攝。（前景娛樂有限公司提供）《鼠一般的你》由曾敬驊（左）、岸井雪乃演出，全片有8成場景都在台灣拍攝。（前景娛樂有限公司提供）

曾敬驊近期因主演作品接連創下破億票房佳績，更展現了備受肯定的演技實力，此次在《鼠一般的你》中，他首度挑戰以日語演出。曾敬驊興奮地表示：「台北是我很熟悉的地方，但在電影裡卻呈現出另一種感覺與視角，讓我覺得非常新鮮。這也是我第一次接觸日文，能在大銀幕上看到自己開口說日文，真的覺得超級酷！」

對於作品被搬上大銀幕，原作者吉本芭娜娜給予了高度肯定：「飾演千澄的岸井雪乃實在太美了，每一個表情都讓人捨不得移開目光，甚至讓人產生彷彿正在戀愛般的錯覺。這是一部描繪『重新站起來的瞬間』的美麗電影。」電影日前於蘇格蘭第22屆格拉斯哥電影節舉行世界首映，不僅門票秒殺，更穫得極高的評價。導演真壁幸紀也感動地表示，原著的普世價值與演員們的精湛表現，確實跨越了國界與世代，深深打動了歐洲觀眾的心。

曾敬驊（左）、岸井雪乃演出台日合製電影《鼠一般的你》。（前景娛樂有限公司提供）曾敬驊（左）、岸井雪乃演出台日合製電影《鼠一般的你》。（前景娛樂有限公司提供）

電影由憑藉《哥吉拉-1.0》獲奧斯卡最佳視覺效果獎、並製作過《今際之國的闖關者》的日本知名影視製作公司Robot Communications與曾出品坎城獲獎片《虎紋少女》及《金錢男孩》的台灣前景娛樂製作出品，共同出品方包含台北市電影委員會、八大電視股份有限公司、內容物數位電影製作有限公司以及多家日本影視公司。本企劃曾入選金馬創投會議（FPP），最終成功促成此次的台日合作。《鼠一般的你》電影6月26日起在日本全國上映，曾敬驊將前往宣傳，台灣預計下半年登場，將陸續公布台灣上映資訊，敬請影迷們拭目以待，關注官方臉書前景娛樂。

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