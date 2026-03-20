藍心湄超暖心舉動曝光 吳申梅激動圓夢全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅近期宣傳行程滿檔，首度登上由藍心湄主持、開播長達24年的經典節目《女人我最大》，成功解鎖夢幻通告。

她坦言自己從小就是忠實觀眾，「最喜歡看節目介紹流行穿搭、鞋子與精品的單元」，如今能親自站上節目舞台，直呼彷彿圓夢。

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吳申梅（右）與藍心湄（左）相見歡。（喜上梅梢娛樂提供）

回憶錄影當天，吳申梅既緊張又興奮，笑說自己還沒正式「參拜藍教主」，直到見到本尊那一刻才真實感湧現，「從以前就在電視上看心湄姐，沒想到有一天可以親自站在她面前，真的像心想事成，是今年最好的禮物！」

兩人一見面便擦出火花，藍心湄一見她便開玩笑虧：「是來賣房子的仲介嗎？」幽默呼應她的新歌《外家》，讓吳申梅當場笑翻，現場氣氛瞬間被點燃。

錄影過程中，藍心湄也不時暖心照顧後輩，注意到她發言不多，立刻Cue她試穿新鞋：「哎呀！這個新人都沒有講到話，快讓她試試看！」一舉一動都讓吳申梅感受到滿滿的溫暖。

吳申梅登《女人我最大》圓夢。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅感動表示：「心湄姐真的很溫暖，整個錄影都很放鬆、很開心，完全沒有壓力！能和從小看到大的偶像互動，是我演藝生涯中最難忘的回憶之一。」她也分享最愛藍心湄的經典歌曲《愛我到今生》與《一見鍾情》，直呼百聽不膩。

談到《外家》空降好事聯播網「BEST好歌榜」冠軍寶座，吳申梅難掩激動心情，「真的很感謝粉絲一路以來的支持！這首歌發行三個月，像細水長流般慢慢累積，最後竟然站上冠軍，這份榮耀是屬於大家的！」

而來自家人的支持更讓吳申梅情緒潰堤，媽媽「瑪莉姐」一句「女兒妳真的很棒，媽媽以妳為榮」，讓她淚崩，直說：「聽到這句話，真的覺得所有辛苦都值得了。」

回顧演藝歷程，吳申梅堅定表示：「我一直很清楚自己想要的是什麼。音樂是我的熱愛，也是我的堅持。每一首歌、每一次演出，我都全力以赴。」她坦言一路走來並不容易，但從未想過放棄，「只要堅持，就一定會有收穫。」

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