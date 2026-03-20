挑戰全台僅20位神祕職人！范逸臣轉職大體技術員 首進保存室：最怕沒蓋好

范逸臣在《以身相許》飾演大體處理技術員「陳鴻彬」。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕范逸臣、林雨葶在大愛劇《以身相許》飾演大體處理技術員，兩人日前與故事原型人物陳鴻彬、慈濟大學醫學系解剖學科主任何翰蓁，以及花蓮慈院重症加護外科主任何冠進現身台北醫學大學，與醫學院學生及解剖學主任馮琮涵教授齊聚一堂，深度探討「職人與家屬」之間難以言說的深層情感與拉扯。

花蓮慈院何冠進醫師（左起）、范逸臣、北醫馮琮涵教授、林雨葶、慈大何翰蓁教授、大愛電視節目內容創作中心謝欣蓉副總監，出席《以身相許》北醫特映會。（大愛電視提供）

范逸臣劇中飾演大體處理技術員陳鴻彬，原以為全台灣的技術員有50人，沒想到原型人物陳鴻彬技術員在現場公布正解「全台只有20人左右」。為了完美詮釋這位個性淳樸、沉穩的職人，范逸臣說身高是不可能再長得一樣高了，但他在說話音調下足苦功刻意模仿，原型人物陳鴻彬補充說是「台灣國語腔」。語速上也特別放慢，力求一字一句都能展現出原型的神韻，范逸臣說有時候不小心「字正腔圓就會歪掉了」。

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林雨葶出席《以身相許》北醫特映會。（大愛電視提供）

拍攝《以身相許》是范逸臣人生第一次面對真實的大體保存室，他坦言內心充滿小劇場，當時並不確定是否真的有勇氣面對，心裡會擔心萬一有大體老師「沒有蓋好」，導致在第一次碰面時就不小心看到不該看的畫面，只能不斷催眠自己「我在拍戲，我在拍戲，不要想太多」，好讓自己能專注於表演並順利完成拍攝任務。

主持人黃添明（前排左起）、北醫馮琮涵教授、慈大何翰蓁教授、林雨葶、范逸臣、花蓮慈院何冠進醫師、大愛電視節目內容創作中心謝欣蓉副總監，出席《以身相許》北醫特映會。（大愛電視提供）

范逸臣提到，在接演《以身相許》這部戲之前，他對大體捐贈這件事完全沒有概念，也從未研究過，是因為參與了這部戲的演出，飾演大體處理技術員，並在劇中經歷了圓滿大體老師心願的過程，才讓他開始思考如果因緣成熟，自己是否願意捐贈。他坦言對於這個問題「還沒有心理準備」目前仍處於考慮與掙扎的階段，還沒有最終定論，相較於林雨葶60%的可能性，范逸臣表示自己大約是50%。

主持人黃添明（前排左起）、北醫馮琮涵教授、慈大何翰蓁教授、林雨葶、范逸臣、花蓮慈院何冠進醫師、大愛電視節目內容創作中心謝欣蓉副總監，出席《以身相許》北醫特映會。（大愛電視提供）

原型人物陳鴻彬因工作神聖而特殊，初期選擇瞞著母親，這讓范逸臣極有共鳴，他大方分享自己出道前的辛酸往事，透露剛畢業時在台北酒吧駐唱，月薪僅一萬多元，因收入不穩不敢對父母坦誠。他回憶當時的情景跟父母托詞「我就在到處打工，能夠給自己一個緩衝的時間」。直到駐唱數量增加、收入穩定到五萬元後才敢開口。

林雨葶出席《以身相許》北醫特映會。（大愛電視提供）

映會接近尾聲時，范逸臣在現場突然脫下外套，現場同學驚聲大叫，他趕緊跟在場的醫學生特別澄清「因為熱啊！」不過也一邊舉起健壯的二頭肌說「絕對不是為了要秀肌肉」。大愛劇《以身相許》3月25日晚間8點於大愛電視與大愛劇場YouTube頻道播出。

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