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娛樂 電視

洪誠陽怒控張淳淳詐騙千萬！調解人吳宗憲回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕《飛龍在天》演員洪誠陽今（20）日召開記者會，指控「塑身天后」張淳淳詐騙他幾千萬，並提到張淳淳找了演藝圈的前輩吳宗憲作調解，協調雙方在104年間達成還款協議，不過張淳淳事後仍未還款，對此，吳宗憲也做出回應。

吳宗憲。（資料照，記者陳奕全攝）吳宗憲。（資料照，記者陳奕全攝）

有關洪誠陽與張淳淳的金錢糾紛，作為雙方調解人的吳宗憲稍早回應：「有的，有的，就等他們自己打電話來吧⋯⋯」也說大家都是藝能界的好朋友，希望事件可以平靜落幕，「希望他們都沒事可以平靜，何必起波瀾⋯⋯」

洪誠陽（圖）對張淳淳提告。（記者胡舜翔攝）洪誠陽（圖）對張淳淳提告。（記者胡舜翔攝）

洪誠陽今天在記者會上一度落淚，他揭露過去15年來2人對話以及跳票證據，提到當時是張淳淳保證只要跟著她投資房地產，可以保本高額獲利，洪誠陽總共投入金額超過2800萬元，結果發現張淳淳帳目不清，也沒給過任何明細。

洪誠陽期間數度追討，坦言是因為吳宗憲居中協調，他才沒有提起訴訟破壞和平，指控是張淳淳違背約定還失聯，「憲哥是帶我出道的恩人，94年我跟他和張淳淳協議和解金額2800萬，還有共同群組，中間出庭和解，張淳淳也都不出現，所以我才去他社群平台找人，結果她就發聲明說要告我刑事民事，我80幾歲爸爸媽媽都難過掉淚，今天還是我爸爸86歲生日。」洪誠陽也決定正式採取法律行動，並已於昨日向臺北地院提起民事訴訟。

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