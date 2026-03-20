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大牙當小三超「暢秋」 8字金句怒吼元配爆紅...網讚2026最瘋迷因

〔記者李紹綾／台北報導〕「大牙」周宜霈在三立八點檔《百味人生》飾演的「柯青艾」愛到失控，與陳謙文上演不倫戀情終於東窗事發，遭陳珮騏當場出手修理，巴掌連環開打、情緒全面炸裂，戲劇張力爆表掀起網路熱議。而最新劇情陳謙文用不擇手段方式取得總經理職位，大牙就像元配般站在旁支持，卻被羞辱「吃老闆、睡老闆」。

大牙在《百味人生》當小三超「暢秋」，怒吼原配林萱瑜「真愛無罪、真愛萬歲」。（三立提供）大牙在《百味人生》當小三超「暢秋」，怒吼原配林萱瑜「真愛無罪、真愛萬歲」。（三立提供）

大牙劇中角色有相當戀愛腦，不僅毫不悔改，愛到連是非都看不見，「柯青艾」不是一般反派，她是情緒型反派加上戀愛腦極端化的結合。還對元配林萱瑜飾演的角色怒吼：「結婚有什麼了不起，不就是一張紙而已！真正的感情是寫在心裡，不是寫在戶口名簿上，我就是不會放手！」更激動喊出「真愛無罪、真愛萬歲」，整段台詞被網友剪成迷因短影音瘋傳，意外成為最新話題金句。

大牙在《百味人生》當小三超「暢秋」，怒吼原配林萱瑜「真愛無罪、真愛萬歲」。（三立提供）大牙在《百味人生》當小三超「暢秋」，怒吼原配林萱瑜「真愛無罪、真愛萬歲」。（三立提供）

對於角色「三觀崩壞」引發討論，大牙笑說是看到陳謙文傳來網友留言才知道爆紅，「但我要澄清，我本人是不認同這八個字的」，她直讚編劇功力，「真的寫得很有張力」，也表示身為演員，只要劇情合理就全力詮釋，「編劇寫什麼，我就說什麼，這是對創作者的尊重」。

大牙在《百味人生》不倫戀被抓包，慘遭甩巴掌。（三立提供）大牙在《百味人生》不倫戀被抓包，慘遭甩巴掌。（三立提供）

談到拍攝過程，大牙坦言其實超想笑場，「那場戲已經拍到很晚，大家都在等收工吃宵夜，如果我再笑下去就不用回家了」，她只好掐著大腿，腦中狂想「戀愛腦瘋朋友」才順利撐過。連謝承均都忍不住問：「妳真的要這樣講嗎？」她也笑回：「講啊，編劇都寫了！」

陳謙文（右起）、大牙在《百味人生》不倫戀，被原配林萱瑜抓包。（三立提供）陳謙文（右起）、大牙在《百味人生》不倫戀，被原配林萱瑜抓包。（三立提供）

戲中被打到狼狽不堪，大牙不忘虧陳謙文：「我被打成這樣，你要真的很愛柯青艾喔，不然我不會為你做這麼多瘋狂的事情。」敬業演出讓觀眾又愛又恨，觀眾才會覺得「瘋得有道理但又很可怕」，紛紛留言「角色很討厭但演得很好」、「大牙演技大爆發」、「超瘋超精彩」，甚至有人直呼這句「真愛無罪」將成為2026年度經典迷因。隨著劇情持續發展，大牙也預告角色後續還有更多「大報應」即將登場，讓觀眾又期待又怕受傷害。

陳謙文（右）、大牙在《百味人生》大談不倫戀。（三立提供）陳謙文（右）、大牙在《百味人生》大談不倫戀。（三立提供）

陳謙文（右起）、大牙在《百味人生》不倫戀，被原配林萱瑜抓包。（三立提供）陳謙文（右起）、大牙在《百味人生》不倫戀，被原配林萱瑜抓包。（三立提供）

陳謙文（左）在《百味人生》用不擇手段方式取得總經理職位，小三大牙（右）站在旁支持。（三立提供）陳謙文（左）在《百味人生》用不擇手段方式取得總經理職位，小三大牙（右）站在旁支持。（三立提供）

更有趣的是，戲裡大牙連續被甩巴掌、頭髮狂飛，竟意外被網友歪樓關注「髮質超好」，好奇她用什麼洗髮精。對此她也幽默回應：「我很難得留長髮，也有認真護髮，沒想到大家有注意到！」還不忘隔空喊話髮品廠商：「有看到嗎？」

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