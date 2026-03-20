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娛樂 電視

沈玉琳罹癌康復主持！女星突噴淚揭演藝圈血汗史

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、夏語心、「阿喜」林育品和海產主持公視台語台實境綜藝節目《黑白威廉Fighting》，除了固定主持群，本週新集數加入新成員，啦啦隊女神林襄以及歌唱比賽前三名出道的「阿興」林宗興，一同跟著本集來賓八點檔女神蘇晏霈，深入瞭解高雄梓官。

蘇晏霈（後排左起）、海產、沈玉琳、林宗興，夏語心（前排左起）、林襄、阿喜。（公視台語台提供）蘇晏霈（後排左起）、海產、沈玉琳、林宗興，夏語心（前排左起）、林襄、阿喜。（公視台語台提供）

回到蘇晏霈的故鄉梓官走訪，首站去梓官最有名的蚵仔寮漁港，去體驗做漁民，瞭解什麼是現流仔，蘇晏霈和林襄更是走進魚攤學習殺魚賣魚，初次殺魚的林襄被攤販誇魚肉切的很不錯，林襄馬上開口問：「能不能在這上班？」

接著主持群到生蠔攤，吃當地最出名的生蠔，眾人驚呼連連，太新鮮多汁！大飽口福後沈玉琳謝謝攤商老闆娘與身旁異性，並順口祝福，老闆娘連忙解釋，不是男朋友，我單身。聽聞「單身」，沈玉琳馬上現場配對海產，海產表示，我在找女朋友，積極推銷自己，卻慘遭老闆娘拒絕。

啦啦隊女神林襄加入，體驗漁民生活。（公視台語台提供）啦啦隊女神林襄加入，體驗漁民生活。（公視台語台提供）

離開漁港搭上透明攝影棚車前往下一站，蘇晏霈分享道，自己19歲北上打拚的點滴，坦言當演員並不是她的興趣，是媽媽有星夢幫她報名演員班，說起拍第一部戲時被導演罵的情形，讓她忍不住淚灑說：「被罵的當下，剛好媽媽也在片場，覺得很『見笑』。」

蘇晏霈分享北上打拚拍戲過程，忍不住落淚。（公視台語台提供）蘇晏霈分享北上打拚拍戲過程，忍不住落淚。（公視台語台提供）

蘇晏霈表示，現在想起來還是覺得很難過，自己受委屈如果爸媽不知道就還好，但剛好媽媽在現場，就對媽媽感到不好意思。節目組請到蘇晏霈媽媽出場，一起來聊蘇晏霈的拍戲經過，見到媽媽的蘇晏霈眼淚止不住流，場面感人。

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