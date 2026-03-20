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娛樂 日韓

BTS回歸管制31棟樓！婚禮賓客全搜身 韓網反彈：光化門他們家開的？

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓團體「BTS」防彈少年團即將在明天（21日）正式回歸歌壇，Netflix將在光化門廣場舉行線上直播，預計將湧入26萬名ARMY（粉絲名）朝聖。不過本應是好好宣揚國威、K-pop的時候，結果卻把自己人搞得一肚子火，韓網怨聲載道。

「BTS」防彈少年團明天正式回歸歌壇。（法新社）「BTS」防彈少年團明天正式回歸歌壇。（法新社）

根據《韓聯社》報導，為了因應26萬人湧入光化門廣場，首爾市政府以及警方針對周圍31棟建築物進行前所未有的管制，並與每一棟建築物的管理公司討論安全措施，安排相關動線，並封堵部分入口，避免有歌迷「鑽漏洞」偷偷進場或在屋頂觀看表演，防止發生意外的一切可能性。

麻煩的是，光化門廣場附近的Seoul Press Center大樓，當天有婚禮要進行，無法全面關閉，因此當天將動用手持金屬探測器，對婚禮賓客進行安檢搜身。《TV朝鮮》也報導，光化門周遭的婚禮會場不少，要如何區分婚禮賓客還是未經許可觀賞的粉絲是一大難題，一名當天負責的維安警員透露，會請賓客出示邀請函，「如果是電子邀請函，也很有可能是造假，要怎麼在這麼複雜的狀況下分辨真假，而且如果有人說忘了帶，並提出抗議，到時候也不知道該如何處理。」

「BTS」防彈少年團明天回歸，光化門周圍將進行嚴格的交通管制。（達志影像）「BTS」防彈少年團明天回歸，光化門周圍將進行嚴格的交通管制。（達志影像）

除了先前傳出公務員被迫「無薪徵調」配合BTS這場活動之外，現在連一生只有一次的婚禮，賓客都得搜身檢查，一場活動出現不少民怨，韓國論壇「theqoo」同樣怨聲載道，「為什麼還要盤查別人啊？（왜 검문하는건데 미친）」、「要結婚的新人一定很難過」、「新郎新娘要被逼瘋了吧」、「這是侵犯人權了吧（이거 인권침해아님?）」、「政府跟HYBE的合作太瘋了」、「光化門是他們家的嗎？（광화문 광장이 지들거야?）」、「警察是納稅人供養的，憑什麼要用在這場表演上？」、「該給附近結婚的新人補償吧」、「他們擺出一副高高在上的樣子，嚴重越界，政府不管嗎？」、「這裡是什麼防彈民國嗎？藝人到底有什麼特殊之處，非得讓大家受苦。（방탄민국도 아니고 저게 말이 됨 딴따라가 뭐라고 국민이 피해를 받아야 돼）」

「BTS」防彈少年團回歸惹來不少民怨，公務員、附近居民抱怨不少，但也有人支持。（達志影像）「BTS」防彈少年團回歸惹來不少民怨，公務員、附近居民抱怨不少，但也有人支持。（達志影像）

不過X上也有不少ARMY認為這些民怨莫名其妙，「舉行活動對國家經濟有顯著影響，對文化和城市也有好處，對其他大型活動都保持沉默的人，現在卻在那邊大驚小怪，簡直太荒謬了」、「為什麼他們只對BTS有意見？不理解狀況就閉嘴」、「那些人都是鍵盤俠啦」、「每天政治人物都在舉行集會，都沒人說什麼」、「在過去幾年有強大勢力有組織性的在抹黑刷仇恨」。

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