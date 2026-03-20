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娛樂 最新消息

古惑仔闊別18年 張耀揚白髮白鬚驚喜現身

62歲張耀揚全身散發影星迷人風采。（香港星島日報）62歲張耀揚全身散發影星迷人風采。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕淡出娛樂圈18年的62歲港星張耀揚，日前出席在香港舉行全球首間AI電影公司與全球戰略發布會，正式啟動全球首部AI原生電影《逆天行·悟空》。

港媒報導，頂著一頭白髮的張耀揚一現身就引起轟動，他笑說自己目前無事忙，更自嘲「沒有人請」。談到近期網路流傳他與鄭浩南的合唱片段，透露是對方放上短片平台，自己沒有經營任何社交帳號。

對於工作近況，張耀揚搞笑否認自己有「大把錢」，坦言現在需要別人幫助，被問到是否有戲癮？他語帶保留，坦言若遇到合適的角色會考慮，但說AI發展迅速，擔心自己脫節，未能跟上潮流。

他越老越有型！（香港星島日報）他越老越有型！（香港星島日報）

至於目前生活，張耀揚表示閒暇之餘會看看股票；有粉絲讚他有型，張耀揚謙虛笑說可能粉絲少見他才這樣說，但有人喜歡，他笑笑表示這是開心事。

張耀揚以電影《古惑仔3之隻手遮天》飾演東星「烏鴉」一角爆紅，2008年拍戲弄傷腰部致使椎間盤突出，從此減產休息多年，經友人介紹到澳門當公關，並於2014年移居澳門棄影從商。這幾年他已無新作品推出，剛出道時靠著帥氣外型在台灣、香港擁有不少死忠粉絲，近來更是不少網友集郵對象，走到哪裡仍是老一輩影迷關注焦點。

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