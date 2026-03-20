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娛樂 日韓

療癒歌后回歸！Salyu隔10年台北開唱 青春回憶湧現

〔記者鍾志均／台北報導〕日本「空靈療癒系女聲」Salyu確定於5月17日登上台北Legacy，帶來《Salyu × Lily Chou-Chou Tour 2026 -星影交差-》演出，除了讓老粉絲瞬間回憶殺爆發，也讓新一代樂迷感到好奇。

Salyu坦言，這10年間無論世界還是自己，都經歷許多變化，「能夠再次來到台灣，而且還有人記得我的音樂，真的很感動。」

Salyu暌違10年，5月赴台北演出。（寬宏提供）Salyu暌違10年，5月赴台北演出。（寬宏提供）

說到Salyu，從岩井俊二經典電影《青春電幻物語》誕生的虛構歌手，到如今成為一種情緒符號，那些如空氣般透明卻又深刻的旋律，至今仍在許多人心中迴盪。今年適逢專輯《呼吸》25週年，Salyu決定把「光與影」一起帶上舞台。

她形容，Lily Chou-Chou代表的是內在的黑暗與脆弱，而Salyu則象徵現實中的光與溫度，「星影交差」正是這兩種面向的交會。

Salyu演唱會主視覺。（寬宏提供）Salyu演唱會主視覺。（寬宏提供）

值得一提的是，這次台北場將採3人編制，以更純粹的原聲形式呈現。搭檔包括與台灣頗有淵源的吉他手市川和則，以及鍵盤手田中佑司，整體音樂走向溫暖細膩，讓每個聲音都能更貼近觀眾。

距離上一次來台演出已近10年，Salyu也難掩期待之情，「那是一段很美好的回憶，希望這次不論是老朋友還是第一次來的觀眾，都能在音樂裡相遇。」透露也想再吃一次小籠包，還想走訪九份，感受台灣獨有的懷舊氛圍。

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