《榮耀：她們的法庭》霸榜平台6週冠軍 「刺痛名句」藏洋蔥

〔記者鍾志均／綜合報導〕話題韓劇《榮耀：她們的法庭》迎來最終回，不只在串流平台MyVideo穩坐戲劇榜冠軍，更在韓國刷新收視紀錄，氣勢一路飆到最後一刻。

隨著大結局上線，3位女主角李奈映、鄭恩彩、李清娥也透過越洋專訪向台灣觀眾道謝。李奈映坦言，這部戲不只是演出，更像一段與自己內心對話的旅程，「很辛苦，但留下的意義會很長久。」

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《榮耀：她們的法庭》鄭恩彩（左起）、李奈映、李清娥自嘲是《三個傻瓜》現場版。（MyVideo提供）

劇中不少台詞更成為觀眾心中的「刺痛名句」。李奈映提到第一集那句：「與其死去，不如拼命活下去」，其實不是鼓勵變得強悍，而是一種在絕境中彼此陪伴的力量；結尾那段「希望你也能好好活下去」，更讓不少觀眾直呼後勁太強。

鄭恩彩則點名自己最有感的一句話：「妳往前走，後面我來扛。」她笑說，如果人生中真的能遇到這樣的朋友，「那真的太珍貴」，一句話直接引發網友共鳴：「誰不想要這種神隊友？」

李清娥則把焦點放在3人學生時期的關鍵事件，那段揭開傷痕的過去，不只推動劇情，更像是在拋出當年的選擇，如何一路影響現在的人生？認為這部戲不只是法庭對決，而是在討論「人如何面對傷痛與正義」。

不過戲裡氣場全開，戲外卻完全反差。李奈映笑爆料，3人在片場根本是另一個世界，「我們有時候吵鬧到像在拍喜劇」，甚至自嘲根本是《三個傻瓜》現場版。

鄭恩彩被揭私下其實超可愛、是聊天群組氣氛王；李清娥則形容李奈映像「低調但超穩的大哥」，反差魅力讓粉絲更圈粉。

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