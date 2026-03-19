「放浪兄弟」大嫂團出事了！捲1.5億逃漏稅認罪形象全毀

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天團「EXILE放浪兄弟」成員黑木啓司的網紅企業家妻子宮崎麗果，今（19）被日媒踢爆捲入高達1.5億日幣（約台幣3012萬元）逃稅案，正式開庭後坦承犯行，消息一出瞬間炸翻網路。

宮崎麗果常在社群曬出光鮮亮麗的生活。（翻攝自IG）

過去，宮崎麗果在社群上不斷曬出名牌精品、高級名車，以及自創品牌事業，打造出「事業女王＋豪門人生」形象，如今，這些貼文幾乎在她的IG全數消失。

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報導指出，案件細節曝光後，讓外界震驚的是，原來宮崎麗果為了少繳稅，曾主動找人商量，製作「假收據」掩飾支出，還支付約1180萬日幣（約台幣237萬元）作為對價（指在法律或商業行為中，為換取另一方做某事，而向對方支付的「等價有償」利益、金錢等），整起操作，被網友怒轟「手法相當惡劣」。

宮崎麗果捲1.5億逃漏稅，在法庭上認罪。（翻攝自smart-flash）

風波爆發後，宮崎麗果曾短暫停更社群，今年初一度試圖回歸，然而隨著開庭內容曝光，帳號再度沉寂；其實過去，宮崎麗果擁有「四寶媽」、事業家庭兩兼顧等標籤，不少粉絲曾力挺她的努力，但這次事件，讓風向急轉直下。

日本網友怒火全開，直說「1億5千萬真的太誇張」、「這已經不是失誤，是故意」，還有人直言「形象完全回不去了」。

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