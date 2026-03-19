自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

祈錦鈅遭酸假奶忍10年反擊了 零濾鏡絕美嫩照流出

祈錦鈅霸氣回擊酸民。（翻攝臉書）祈錦鈅霸氣回擊酸民。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「國民女友」之稱的祈錦鈅，歷經婚姻變化後重新出發，她今天在社群平台發了長文，正面回應多年來外界對她外貌與實力的質疑，強調自己一路以來「零濾鏡」、「零修圖」，更直球反擊關於修音、假奶等酸言。

祈錦鈅表示，出道至今已滿10年，「現實是否已經打臉這些人」，答案不言而喻，更曬出了10年前的嫩照與現今的美照對比，看來真的沒有太大改變。

祈錦鈅曬出10年前嫩照。（翻攝臉書）祈錦鈅曬出10年前嫩照。（翻攝臉書）

祈錦鈅指出，無論是親眼見過她或聽過現場表演的觀眾，都能為她作證。對於長期惡意批評，直言部分言論源自他人自卑與不實揣測，並認為透過貶低他人並不會為現實生活帶來真正價值。

祈錦鈅也分享，近期重回現場與觀眾近距離互動，重新找回久違的悸動與熱情，「許多人也許安靜，但一直都在支持」，這些力量讓她重新點燃對舞台與創作的初衷。

談及心境轉變，祈錦鈅坦言，過去曾相信「清者自清」，但在惡意輿論蔓延之下，一度陷入低潮與自我懷疑，甚至誤以為觀眾更偏好虛假的表象。這段經歷也讓她選擇淡出、沉澱自我，專注於內在成長與自我提升。

祈錦鈅自信強調零修圖。（翻攝臉書）祈錦鈅自信強調零修圖。（翻攝臉書）

她強調，外貌或許是天生條件，氣質、內涵與談吐無法偽裝，自己希望透過影像與紀錄，保留每一個真實的當下，見證成長的軌跡。同時，她也表明立場反對炒作，更不願浪費社會資源在無意義的操作之上。

最後祈錦鈅表示，如今已不再執著於爭辯或說服他人，選擇將心力留給真正重要的人與事。「不助長惡意、不默許欺凌」，是她對人生最堅定的回應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中