祈錦鈅遭酸假奶忍10年反擊了 零濾鏡絕美嫩照流出

祈錦鈅霸氣回擊酸民。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「國民女友」之稱的祈錦鈅，歷經婚姻變化後重新出發，她今天在社群平台發了長文，正面回應多年來外界對她外貌與實力的質疑，強調自己一路以來「零濾鏡」、「零修圖」，更直球反擊關於修音、假奶等酸言。

祈錦鈅表示，出道至今已滿10年，「現實是否已經打臉這些人」，答案不言而喻，更曬出了10年前的嫩照與現今的美照對比，看來真的沒有太大改變。

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祈錦鈅曬出10年前嫩照。（翻攝臉書）

祈錦鈅指出，無論是親眼見過她或聽過現場表演的觀眾，都能為她作證。對於長期惡意批評，直言部分言論源自他人自卑與不實揣測，並認為透過貶低他人並不會為現實生活帶來真正價值。

祈錦鈅也分享，近期重回現場與觀眾近距離互動，重新找回久違的悸動與熱情，「許多人也許安靜，但一直都在支持」，這些力量讓她重新點燃對舞台與創作的初衷。

談及心境轉變，祈錦鈅坦言，過去曾相信「清者自清」，但在惡意輿論蔓延之下，一度陷入低潮與自我懷疑，甚至誤以為觀眾更偏好虛假的表象。這段經歷也讓她選擇淡出、沉澱自我，專注於內在成長與自我提升。

祈錦鈅自信強調零修圖。（翻攝臉書）

她強調，外貌或許是天生條件，氣質、內涵與談吐無法偽裝，自己希望透過影像與紀錄，保留每一個真實的當下，見證成長的軌跡。同時，她也表明立場反對炒作，更不願浪費社會資源在無意義的操作之上。

最後祈錦鈅表示，如今已不再執著於爭辯或說服他人，選擇將心力留給真正重要的人與事。「不助長惡意、不默許欺凌」，是她對人生最堅定的回應。

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