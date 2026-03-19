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葉全真低調認愛8年男友！露面哀嚎「出道40年震撼彈」

葉全真去年低調認愛，不過今天對於感情事不願多談。（記者陳奕全攝）葉全真去年低調認愛，不過今天對於感情事不願多談。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕葉全真去年12月被拍到與政大EMBA同學兼皮拉提斯事業夥伴James當街牽手，當時經紀人以「一切隨緣，謝謝關心」，可解釋為認愛，事後爆出2人其實已經低調交往8年，葉全真今出席春河劇團音樂劇《老闆～來碗陽春麵！》記者會被問到會不會邀男友看劇，她大打太極回：「希望大家都來看。」至於認愛後男友的反應？她不想再聊感情，郎祖筠在旁虧她：「這種事就是老是薑在辣，再問都不會告訴你。」不愧是出道快40年的葉全真，不想聊的事，怎麼問都猶如小石頭拋到海底。

黃豪平（右）大方聊到交往4年的女友周宇柔，坦言未來有結婚生子的打算，但目前尚未設下時間表。（記者陳奕全攝）黃豪平（右）大方聊到交往4年的女友周宇柔，坦言未來有結婚生子的打算，但目前尚未設下時間表。（記者陳奕全攝）

相較之下，黃豪平則大方聊到交往4年的女友周宇柔，坦言未來有結婚生子的打算，但目前尚未設下時間表。他也透露女友首度參與三立八點檔演出，自己事前特地拜託演員好友多多照顧，像是璟宣事後特地私訊他說：「天啊！我現在多了一個這麼漂亮的媳婦。」讓他頗與有榮焉。

黃豪平（右）大方聊到交往4年的女友周宇柔，坦言未來有結婚生子的打算，但目前尚未設下時間表。（記者陳奕全攝）黃豪平（右）大方聊到交往4年的女友周宇柔，坦言未來有結婚生子的打算，但目前尚未設下時間表。（記者陳奕全攝）

此外，葉全真除了不聊男友，戲裡開金口唱歌，也讓她頗震撼，因她出道至今尚未在劇中唱過歌，沒想到一來就要和郎祖筠對唱，她哀嚎：「那還得了，我根本處於弱勢啊！」郎祖筠安撫她：「我會盡量唱的爛一點，也可以讓妳選歌。」葉全真自嘲即便私下在KTV，也要黃湯下肚才有辦法唱，「不同的酒有不同音域產生。」

《老闆～來碗陽春麵！》5月8日至5月24日於台北PLAYground空總劇場演出15場，TixFun售票系統販售中。

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